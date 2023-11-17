مفتي الجمهورية: النبي علمنا الأخذ بأسباب العلم فى كل زمان ومكان

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، عاش مع صحابته الكرام مدة زمنية تصل ٢٣ سنة، منها ١٣ سنة فى مكة المكرمة، و١٠ سنوات فى المدينة المنورة، لافتا إلى أنه فى هذه الفترة الزمنية وضع سيدنا النبي تصورا لمفهوم وتصرفات وقواعد التعامل مع ولي الأمر.

تصرفات سيدنا رسول الله



وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الجمعة: "تصرفات سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قسمت إلي أربعة أقسام، فقد تصرف مبلغا شرعا عن الله عز وجل، باعتباره نبيا، وفي هذا التصرف تأتي التصرفات الثلاثة الباقية، فقد يتصرف مع الناس بصفته حاكما وواليا، وإن كان هذا التصرف لم يأت فى نص إلا أنه جاء مغلفا بصورة الوحي الشريف، لأنه يدرب الناس ويعلمهم فى كيفية الإدارة، ولم يحبذ أن يأتى هذا فى نص محدد ومجدد، وترك الأمر للناس يجتهدون فى الإدارة وتطور عصورهم".

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وأضاف: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان فى تقديري بمثابة المعلم، وعندما جاء موسم تقبير النخل قال لهم لا تقبروه، فلما قل إنتاج البلح، ذهبوا إليه، فقال لهم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، وكان هدفه من هذا أن يعطي رسالة، وهي ضرورة الأخذ بأسباب العلم فى كل زمان ومكان، حتى يطوروا الجودة والإنتاج".