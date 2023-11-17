الجمعة 17 نوفمبر 2023
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حوادث

مصرع صيني في حادث تصادم بالقاهرة الجديدة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي مواطن أجنبي الجنسية مصرعه نتيجة اصطدام سيارة به بالقاهرة الجديدة، وعلى الفور تم نقل الجثة لثلاجة الموتى الخاصة بأقرب مستشفى.

والبداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا، من شرطة النجدة؛ مفاده مصرع شخص أجنبي (صيني) الجنسية بعد أن صدمته سيارة بمنطقة القاهرة الجديدة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين العثور على جثة شخص صيني الجنسية به بعض الكدمات والجروح نتيجة اصطدامه بالسيارة.

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وتم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى الخاصة بأقرب مستشفى لحين العرض على الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان ما به من إصابات.  

 

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القاهرة الجديدة غرفة عمليات النجدة بالقاهرة النجدة

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