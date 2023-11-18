تجارية الأقصر تستقبل وفدا فيتناميا لبحث زيادة العلاقات الاقتصادية بين الطرفين

استقبل قيادات الغرفة التجارية بالأقصر، وفدا من دولة فيتنام لتبادل التعاون التجاري والاقتصادي، وذلك بين مصر وفيتنام.

وحضر اللقاء رئيس الغرفة المهندس يحيى محمد يحيى، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بالأقصر، وضم الوفد الفيتنامي السفير نجوين دي هونج السكرتير الأول، والملحق التجاري لسفارة فيتنام.

وتم خلال مناقشة عدد من الاقتراحات منها عرض بعض المنتجات المتاحة في محافظة الأقصر وفي أنحاء مصر للتصدير إلى دولة فيتنام، مما يؤدي إلى تنوع مصادر الدخل وجذب العملة الصعبة عبر عدم الاعتماد على القطاع السياحي فقط بالأقصر، وتم بحث تعزيز التعاون في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، خاصة فيما يخص الجانب الاقتصادي والتجاري.

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فيما وجه السفير نجوين دي هونج السكرتير الأول والملحق التجاري لسفارة فيتنام، الشكر لوفد الغرفة التجارية بالأقصر على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن مصر وفيتنام دول لديها العشرات من الإمكانات التجارية والاقتصادية، ويجري تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الزراعة والسياحة والمنسوجات والإلكترونيات الكهربائية والخدمات اللوجستية وغيرها من المجالات، مشيرًا إلى أن الهدف من اللقاء بحث آليات تعزيز التجارة والاستثمار بين الطرفين، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين.

وفي نهاية اللقاء، قدم المهندس يحيى محمد يحيى، رئيس الغرفة، درع الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، إلى نجوين دي هونج السكرتير الأول والملحق التجاري لسفارة فيتنام، واتفق الطرفان على زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، بإقامة معارض مشتركة وتنظيم لقاءات مشتركة، ووفود تجارية متبادلة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.