السبت 18 نوفمبر 2023
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محافظات

تحرير 5 محاضر لمحلات تبيع السجائر بأزيد من السعر المقرر في بني سويف

سجائر مجهولة المصدر،
سجائر مجهولة المصدر، فيتو

أسفرت الحملات اليومية لمديرية التموين ببني سويف وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، عن تحرير 5 محاضر لمسئولين عن محلات السجائر لوجود 500 علبة سجائر مجهولة المصدر وبدون بيانات والبيع بأزيد من السعر المقرر.

 

كما تم تحرير ومحضر لصاحب مخبز سياحي بتجميع عدد 2 جوال دقيق مدعم، و4 محاضر ضد جزارين لعرضهم لحوم مذبوحة خارج المجزر والتحفظ على 18 كجم، و19 محضرًا للعاملين في مجلات بيع اللحوم والمواد الغذائية  لعدم وجود شهادات صحية سارية.

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وأسفرت الحملات أيضًاعن تحرير 16 محضرًا لمسؤولى محلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، فضلًا عن تحرير محضر ضد مسئول عن محطة وقود لعدم انتظام القيد في سجل 21 بترول، و3 محاضر لأصحاب مستودعات بوتاجاز لعدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد.

 

ومن جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة للأسواق والمحلات التجارية في جميع قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا أهمية مواصلة توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين.

 

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير الجهود التموينية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 12 إلى 17 نوفمبر في إطار إجراءات ضبط الأسواق وحفظ حقوق المواطنين، وشدد المحافظ على ضرورة منع التلاعب بأسعار السلع الأساسية ومنع دخول السلع منتهية الصلاحية إلى الأسواق.

 

وأشار وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين، إلى تنفيذ خطة المحافظة لتخفيض أسعار السلع، حيث تم تنظيم وتوفير السلع المختلفة بأسعار تصل إلى 25% أقل من الأسعار في الأسواق العامة، وتم تحرير عدة مخالفات تموينية خلال الحملات التفتيشية، من بينها مخالفات في المخابز البلدية والبدالين التموينيين.

 

كما تم التأكيد على صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 75% من الكميات المربوطة، وجرت حملات يومية لمراقبة الأسواق ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، أسفرت عن تحرير عدة محاضر لمسؤولين في محلات السجائر وجزارين ومسؤولين في مجلات بيع اللحوم والمواد الغذائية.

 

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المحافظة للحفاظ على انضباط الأسواق وضمان صحة وسلامة المواطنين، مع التركيز على متابعة الأسعار وتحقيق الشفافية في العملية التجارية.

 

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