محافظ بني سويف يوجه بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في القرى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة للأسواق والمحلات التجارية في جميع قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا على أهمية مواصلة توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين.

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير الجهود التموينية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 12 إلى 17 نوفمبر في إطار إجراءات ضبط الأسواق وحفظ حقوق المواطنين، شدد المحافظ على ضرورة منع التلاعب بأسعار السلع الأساسية ومنع دخول السلع منتهية الصلاحية إلى الأسواق.

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وأشار وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين، إلى تنفيذ خطة المحافظة لتخفيض أسعار السلع، حيث تم تنظيم وتوفير السلع المختلفة بأسعار تصل إلى 25% أقل من الأسعار في الأسواق العامة، وتم تحرير عدة مخالفات تموينية خلال الحملات التفتيشية، من بينها مخالفات في المخابز البلدية والبدالين التموينيين.

كما تم التأكيد على صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 75% من الكميات المربوطة، وجرت حملات يومية لمراقبة الأسواق ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، أسفرت عن تحرير عدة محاضر لمسؤولين في محلات السجائر وجزارين ومسؤولين في مجلات بيع اللحوم والمواد الغذائية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المحافظة للحفاظ على انضباط الأسواق وضمان صحة وسلامة المواطنين، مع التركيز على متابعة الأسعار وتحقيق الشفافية في العملية التجارية.