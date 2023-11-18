فئات محددة، مكاتب التموين ببني سويف تواصل استقبال إضافة المواليد

صّرح المهندس وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين ببني سويف، بأنه تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر نوفمبر للبدالين بنسبة 75 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تحرير 2 محضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، 4 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

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وأشار إلى أنه يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة "مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة".

ومن جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة للأسواق والمحلات التجارية في جميع قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا على أهمية مواصلة توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين.

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير الجهود التموينية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 12 إلى 17 نوفمبر في إطار إجراءات ضبط الأسواق وحفظ حقوق المواطنين، شدد المحافظ على ضرورة منع التلاعب بأسعار السلع الأساسية ومنع دخول السلع منتهية الصلاحية إلى الأسواق.

وأشار وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين، إلى تنفيذ خطة المحافظة لتخفيض أسعار السلع، حيث تم تنظيم وتوفير السلع المختلفة بأسعار تصل إلى 25% أقل من الأسعار في الأسواق العامة، وتم تحرير عدة مخالفات تموينية خلال الحملات التفتيشية، من بينها مخالفات في المخابز البلدية والبدالين التموينيين.

كما تم التأكيد على صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 75% من الكميات المربوطة، وجرت حملات يومية لمراقبة الأسواق ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، أسفرت عن تحرير عدة محاضر لمسؤولين في محلات السجائر وجزارين ومسؤولين في محلات بيع اللحوم والمواد الغذائية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المحافظة للحفاظ على انضباط الأسواق وضمان صحة وسلامة المواطنين، مع التركيز على متابعة الأسعار وتحقيق الشفافية في العملية التجارية.