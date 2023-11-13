رئيس تجارية الدقهلية يعلن التبرع بمليون جنيه لدعم أهالي غزة

صرح المهندس أحمد رعب، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، بالتبرع بمبلغ مليون جنيه للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، خصما من الاحتياطي العام للغرفة، وسيتم إيداعه بصندوق "تحيا مصر" لتوصيل المساعدات للأشقاء من خلال القنوات الرسمية للدولة.

وأكد رعب، أن التبرع يأتي في إطار الدور المجتمعي والإنساني للغرفة في مساندة أشقائنا الفلسطينيين، واستكمالا للجهود المصرية فى دعم الشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان بمشاركة 13 جمعية خيرية، قوافل خيرية من أهالي الدقهلية لدعم أهالي غزة.

ورصدت فيتو ملحمة شعبية من الكبار والأطفال يشاركوا جميعا في تجهيز الكراتين بالمساعدات.

ويشهد مركز أجا اليوم لليوم الثاني على التوالي ملحمة شعبية أطلقها ائتلاف العمل الخيري المكون من جمعيات وشباب أجا بمحافظة الدقهلية، لدعم أهالي وشعب غزة من خلال إرسال السلع الغذائية والمعدات الطبية لهم.

والائتلاف يتكون من 13 جمعية من الجمعيات الصغيرة الموجودة داخل قرى المركز وقام بالتواصل مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، التابعة للتحالف الوطني للعمل التنموي، وهي الجمعيات القادرة على إيصال المساعدات في حالة الكوارث أو الأزمات بناء على تكليفات من الدولة، حيث تقوم بالتعاون مع الجمعيات الصغرى من أجل إيصال المساعدات إلى معبر رفح.

وتم الاتفاق على التعاون لتوصيل المساعدات التي يقومون بتغليفها ليتم نقلها، إلى المقر الرئيس في القاهرة من أجل أن تخرج من إلى معبر رفح حيث يتم إرسال مندوبين من الجمعيات التي يضمها الائتلاف من أجل التأكد من أن البضاعة التي تم إرسالها وصلت إلى معبر رفح.

والسلع التي تحتوي عليها الكراتين التي يتم تغليفها من أجل توصيلها إلى قطاع غزة هي منتجات معلبة جميعها يستطيع أن يتناولها أي شخص يتواجد في أي مكان حيث من الصعب أن على الأهالي في غزة أن يقومون بطهي منتجات مثل الأرز أو المكرونة.

كما أن السلع تحتوي على الدقيق والفول المعلب والمربى والبيف والتونة وغيرها من المعلبات، أما فيما يخص المستلزمات الطبية فتضم أيضا تجهيز مستلزمات لإجراء العمليات الجراحية، والأدوية مثل المضادات الحيوية، وأجهزة التنفس، وغيرها.