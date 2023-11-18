مسرحية النقطة العميا على مسرح الغد قريبا
البيت الفني للمسرح، بعد النجاح الذي حققته مسرحية "خطة كيوبيد"، يضع المخرج أحمد فؤاد، حاليا اللمسات الأخيرة لعرضه المسرحي الجديد "النقطة العميا "عن نص للكاتب السويسري الشهير فريدريش دورنيمات، على أن تستقبل خشبة مسرح الغد العرض نهاية الشهر الجاري.
العرض إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد، وتحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال رئيس البيت الفني للمسرح.
مسرحية النقطة العميا
تعد "النقطة العميا" أول تجربة مسرحية للفنان نور محمود، ويشاركه البطولة أحمد السلكاوي، أحمد عثمان، حسام فياض، هايدي بركات، عمر صلاح الدين.
يشار إلى أن مسرحية "خطة كيوبيد" كانت قد حققت رقم قياسي من العروض بقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام، لتصبح سابقة هي الأولى من نوعها في البيت الفني منذ فترة كبيرة، نظرا لما شهدته من إقبال جماهيري كبير.
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