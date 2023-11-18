السبت 18 نوفمبر 2023
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محافظات

طيبة التكنولوجية تنظم زيارة ميدانية لطلاب تكنولوجيا الخدمات الفندقية

جانب من الزيارة الميدانية،
جانب من الزيارة الميدانية، فيتو

نظمت كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بجامعة طيبة التكنولوجية، زيارة ميدانية لطلاب الفرقة الثانية ببرنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية لإحدى فنادق الأقصر، للتعرف على طريقة العمل داخل المكاتب الأمامية، والإشراف الداخلي للغرف، في إطار التطبيق العملي لمادة التدريب الميداني. 

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، وتحت إشراف علي العجمي، وأحمد مصطفى، أعضاء هيئة التدريس المعاونة بالبرنامج، وكان في استقبالهم، كلا من مصطفى عبدالفتاح،  مدير قسم الموارد البشرية، وعلي عبدالمجيد، مدير قسم علاقات النزلاء، وعلاء سعيد، مدير قسم الإشراف الداخلي.

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وأوضح  أحمد مصطفى، أن التدريب بدأ بمحاكاة عملية لمراحل استقبال النزلاء، من بداية الوصول مرورا بمرحلة التسكين بالغرف وحتى مغادرة النزيل الفندق، بالتطبيق على الطلاب أنفسهم، مما يدعم بشكل إيجابي الجانب العملي لدى الطلاب كما جرى التعريف بقطاع المكاتب الأمامية، والحجز وعلاقات النزلاء، ومهام مكتب الاستقبال، ومناقشة مدى استخدام فنادق الأقصر، لتقنيات التكنولوجيا الحديثة، وإيجابيات وتحديات استخدامها.

وأضاف علي العجمي، أن الطلاب تعرفوا خلال التدريب على إجراءات العمل داخل الغرف الفندقية، وكيفية التعامل وتجهيز الغرف الفندقية لاستقبال للنزلاء، مرحلة التسكين والإجراءات التي تتم داخل الغرف عقب مغادرة الفندق، والتعرف على الخدمات المتنوعة التي يتم تقديمها للنزلاء داخل الغرف.

من جانبه وجه الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، الشكر لإدارة فندق اراكان ايتاب، وعلى رأسهم السيد أحمد عبدالحميد، المدير العام، على حسن التعاون والاستقبال، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون المشترك مع إدارة الفندق.

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جامعة طيبة التكنولوجية فيتو زيارة ميدانية لطلاب طيبة التكنولوجية الأقصر محافظة الأقصر

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