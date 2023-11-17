الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

إصابة سائق ونجليه في مشاجرة على الطريق الزراعي ببني سويف

إصابة سائق ونجليه
إصابة سائق ونجليه في مشاجرة، فيتو

شهد طريق "القاهرة ـ أسيوط" الزراعي، مشاجرة أمام عزبة الوالدة بمحافظة بني سويف، اليوم الجمعة، نتج عنها إصابة سائق ونجليه، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى أقرب المستشفى. 

بلاغ عن مشاجرة على الطريق الزراعي ببني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن بني سويف، بلاغًا بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين بعض الأهالي والمواطنين أسفرت عن إصابة شخص ونجليه بإصابات مختلفة، بمشاجرة بطريق عزبة الوالدة السحارة مصر أسيوط الزراعي ببني سويف.

ووجه الدكتور أحمد صادق، مدير فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية وتلقي العلاج اللازم لهم. 

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وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالي وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم لهم.

إصابة سائق ونجليه في مشاجرة ببني سويف

واستقبلت مستشفى بنى سويف التخصصي 3 أشخاص "الأب ونجليه" مصابون بإصابات مختلفة، ناتجة عن مشاجرة مع بعض الأشخاص، وهما "ع.ر" 53 سنة، سائق، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ونجليه "ع.ع" 19 سنة، طالب، مصاب بجروح وكدمات، و"م.ع" 22 سنة، طالب، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج. 

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال المشاجرة، وجار تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

عقوبة المشاجرة بالقانون المصري

وتحدد عقوبة المشاجرة في القانون المصري وفقًا لعدة قوانين، يمكن أن تكون هذه العقوبات مدنية أو جنائية اعتمادًا على خطورة المشاجرة والأضرار التي قد تحدث، فيما يلي نظرة عامة:

القانون الجنائي: إذا كانت المشاجرة تتسبب في إلحاق أذى جسدي بالغ، فقد تصنف كجريمة وتخضع للقوانين الجنائية. يمكن أن تتسبب هذه الجريمة في عقوبات تشمل السجن والغرامات.

القانون المدني: يمكن للأفراد المتضررين من المشاجرة أن يقوموا برفع دعاوى قضائية ضد المشاركين في المشاجرة للمطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار التي تكبدوها.

قانون الطوارئ:

في حالة فرض حالة الطوارئ، يمكن تشديد العقوبات على المشاركين في المشاجرات بموجب التشريعات الخاصة بحالة الطوارئ.

يجب على الأفراد الالتزام بالقوانين وتجنب المشاجرات لتجنب المساءلة القانونية والعقوبات المحتملة.

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