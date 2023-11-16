خبيرة تكشف ماذا يحدث في تداولات البورصة المصرية حال تحريك سعر الجنيه المصري

البورصة المصرية، قالت ماجي سليم خبيرة أسواق المال: المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يسير في الاتجاه الصاعد على المدى الطويل حيث تخطى إيجي إكس 30 المستوى 24000.

وأضافت لـ “فيتو” أن المؤشر الرئيسي سيستمر في الصعود إلى مستويات أخرى أعلى تصل إلى المستوى 25000 بنهاية العام الجاري، حال استمرار أسعار الفائدة كما هي في البنك المركزي المصري.

وأوضحت أن المؤشر الرئيسي سيهبط فور تحريك الجنيه وزيادة أسعار الفائدة بالمركزى المصري.

ماجي سليم، فيتو

التداولات بمنتصف حركة التعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات أمس الأربعاء، كما بلغت عدد عمليات التداول حوالي 55 ألف حركة تداول، حيث ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.99 % عند مستوى 23894 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" عند مستوى 28983 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% عند مستوى 10217 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18 % عند مستوى 4802 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18 % عند مستوى 7027 نقطة.

البورصة المصرية، فيتو

المؤشر الرئيسي EGX30

يتحرك المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية على وتيرة إيجابية صاعدة ويلامس المستوى 24000 نقطة بفارق 348 نقطة بنسبة 1.77 % حيث دفعت القوة الشرائية المؤشر على الارتفاع القوي بجلسة آخر الأسبوع الماضى ليستطيع اختراق مستوى المقاومة الثاني الذي يكمن عند 22910 نقاط ومن ثم الإغلاق أعلاه عند حاجز الـ 22639.59 نقطة ومن ثم إذا استطاع المؤشر تأكيد هذا الاختراق بجلسة اليوم عن طريق الاحتفاظ بالتداول أعلى مستوى الـ 23000 نقطة - 23500.

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تعاملات المصريين بالبورصة المصرية

المؤشر EGX30، سجلت تعاملات المصريين بالبورصة بنهاية الأسبوع نسبة % 89.0 من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة %3.9 والعرب على %7.1 وذلك بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 249.3 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 6.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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البورصة المصرية ، فيتو

ماذا حدث في تداولات جلسة منتصف الأسبوع ؟

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع وسجل رأس المال السوقي نحو 1.617 تريليون جنيه، لتربح نحو 3 مليارات جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% عند مستوى 23894 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" عند مستوى 28983 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% عند مستوى 10217 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% عند مستوى 4802 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 7027 نقطة

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بالأرقام، تفاصيل حركة تداولات الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.614 تريليون جنيه، لتربح نحو 1.4 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% عند مستوى 23954 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3 % عند مستوى 28983 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% عند مستوى 10194 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% عند مستوى 4756 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% عند مستوى 9984 نقطة.