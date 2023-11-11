لتجنب الآثار الجانبية، هيئة الدواء توجه نصائح لكبار السن قبل تناول الأدوية

وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح لكبار السن للاستخدام الآمن والفعال للأدوية والحماية من الآثار الجانبية لها.

واوضحت هيئة الدواء المصرية أن كبار السن يمكن أن تظهر عليهم الآثار الجانبية للأدوية بسرعة لذا يجب عليهم استخدام الأدوية بشكل صحيح.

الاهتمام بقراءة النشرة الداخلية لعبوات الدواء



وقالت هيئة الدواء المصرية ضرورة استخدام الأدوية بالشكل الموصوفة عليه وكذلك الاهتمام بقراءة النشرة الداخلية لعبوات الدواء واستشارة الصيدلي في اي معلومة غير واضحة.

تخزين الأدوية في درجة حرارة مناسبة



ونصحت هيئة الدواء المصرية كبار السن بتخزين الأدوية في درجة حرارة مناسبة والتأكد من تاريخ صلاحية الدواء كما نصحت عند الحاجة الي متابعة مع أكثر من طبيب في عدة تخصصات طبية بضرورة معرفة قائمة الأدوية التي يحصل عليها المريض للتأكد من عدم وجود اي تفاعلات دوائية للأدوية.

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هيئة الدواء تناشد المواطنين الإبلاغ عن الأدوية المغشوشة

وناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين عند وجود أي أدوية مغشوشة يجب الإبلاغ عن طريق البلاغ الإلكتروني "مخالفة" على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية، أو عن طريق الخط الساخن ١٥٣٠١​.

كانت هيئة الدواء المصرية حذرت من استخدام المضادات الحيوية في كل أنواع العدوى مشيرة إلى أن استخدام المضادات الحيوية لا يتم في جميع أنواع العدوى.​

المضادات الحيوية صممت لمحاربة العدوى البكتيرية فقط

و​أوضحت هيئة الدواء المصرية أن المضادات الحيوية صممت لمحاربة العدوى البكتيرية فقط، وهي لا تؤثر على العدوى الفيروسية، مما يعني أنها ليست فعالة في علاج أعراض الإنفلونزا أو الزكام.​

​وأكدت أنه يزداد ظهور مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها في الحالات التي تستخدمها دون وصفة طبية للاستعمال البشري أو الحيواني.​​

وأشارت إلى أن انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في مرافق الرعاية الصحية والمجتمعات وحول العالم بيحصل بسرعة وبيمثل خطر على الصحة العامة.​

وأكدت هيئة الدواء المصرية على أهمية ترشيد استخدام المضادات الحيوية، واتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث أن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء. ​​

وكشفت هيئة الدواء المصرية عن خطورة الاستخدام العشوائي والمفرط للفيتامينات والمعادن حيث إن الاستخدام الخاطئ لها لا يعتبر أمانا ويسبب آثارًا جانبية.

الفيتامينات والمعادن تعد آمنة إذا استخدمت بشكل صحيح

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن الفيتامينات والمعادن تعد آمنة إذا استخدمت بشكل صحيح، تحت إشراف مختص، لأنها قد تسبب آثارًا جانبية، وتفاعلات مع الأدوية الأخرى إذا تم استخدامها بشكل خاطئ. ​

وأكدت هيئة الدواء المصرية أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث أن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء. ​