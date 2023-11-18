السبت 18 نوفمبر 2023
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حوادث

أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية في القانون الدولي الإنساني

دورة تدريبية في القانون
دورة تدريبية في القانون الدولي الإنساني،فيتو

استضافت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة الدورة التدريبية التى نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال القانون الدولى الإنسانى وآليات تطبيقه على الصعيدين الوطنى والدولى لعدد من ضباط الوزارة.

و تضمن البرنامج التدريبى (التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى – تصنيف النزاعات المسلحة – مبادىء استخدام القوة فى النزاعات المسلحة – الفئات المشمولة بالحماية – آليات احترام القانون الدولى الإنسانى)، كما تضمن البرنامج التدريب على مبادىء استخدام القوة فى النزاعات المسلحة.
 ويأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية إلى التعاون مع كافة المنظمات الدولية دعمًا وتعزيزًا لمسارات التعاون فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها؛ فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على الارتقاء بقدرات العنصر البشرى فى منظومة العمل الأمنى من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الإهتمام المشترك.

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أكاديمية الشرطة دورة تدريبية القانون الدولي الانساني اللجنة الدولية للصليب الأحمر

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