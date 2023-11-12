الإثنين 13 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

قصور الثقافة تصدر كتاب "الذكاء الاصطناعي" ضمن سلسلة الثقافة العلمية

كتاب الذكاء الاصطناعي،
كتاب الذكاء الاصطناعي، فيتو

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، كتاب "الذكاء الاصطناعي" للدكتور فتح الله الشيخ الأستاذ بكلية العلوم جامعة سوهاج، وذلك ضمن إصدارات سلسلة الثقافة العلمية.

كتاب الذكاء الاصطناعي

ويقدم الكتاب تعريفًا مبسطًا لعلم الذكاء الاصطناعى، ويبين أهميته وتاريخ تطوره عبر الزمن، كما يتناول عددًا من التطبيقات المهمة في مجالات النشاط البشري، مثل الرعاية الصحية والعلوم الحيوية التي أسهمت في الحفاظ على حياة الإنسان.

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ويستعرض التطبيقات التكنولوجية والعلمية التي غيرت أنماط معيشتنا وفاقمت الفجوة والجفوة بين جيل الأحفاد والأجداد، ويتعرض الكتاب لقضية الاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي وأخلاقيات التعامل مع هذه التقنية، وضرورة السيطرة عليها في استخداماتها المتعددة. 
ويشمل الكتاب مجموعة من الصور والرسومات التوضيحية التي تبين الجوانب المتباينة لقضية الذكاء الاصطناعي.

فعاليات قصور الثقافة الأسبوع الجاري، عروض مسرحية وسينمائية وأنشطة متنوعة بالمدارس

تفاصيل أسبوع قصور الثقافة لشباب الشلاتين وحلايب

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