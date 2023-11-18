السبت 18 نوفمبر 2023
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حوادث

عاطل يشوه جسد سيدة بـ "مية نار" بسبب خلافات سابقة في المنوفية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عاطل القى مياه نار على سيدة وتشوية جسدها بسبب خلافات سابقة فى المنوفية.
 

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تلقى مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية  بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة المركز) مصابة بحرق كيميائى بالظهر من الدرجة الثالثة.
 

وبسؤالها إتهمت (أحد الأشخاص – مقيم بذات الناحية) بإلقاء مادة كاوية "ماء نار" على ظهرها أثناء دخولها منزلها على إثر حدوث مشادة كلامية سابقة بينهما.
 

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و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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قطاع الأمن العام مركز شرطة قويسنا مديرية أمن المنوفية

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