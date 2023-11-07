بيطرى الشرقية: ضبط لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق الأسماك واللحوم مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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ادارة المجازروالتفتيش على اللحوم

وبدوره أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية ( إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ) بالإشتراك مع الجهات المعنية ( مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية ) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ضبط 400 كيلو لحوم بلدية ومستوردة ودواجن مخالفة

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط (٤٠٠ كجم ) تقريبًا لحوم مخالفة بيانها ( ١١٥ كجم ) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية و(٢٦٠ كجم) أسماك مجهولة المصدر ولكنها صالحة و(٢٥ كجم ) دواجن مجهولة المصدر وغير صالحة وتم تحرير (٢٦) محضر مخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.

تقديم كافة الخدمات البيطرية للمواطنين

وأشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري فى وقت سابق إلى قيام المديرية (إدارة الإبراهيمية البيطرية) بالمشاركة مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة في تنظيم قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية بقرية كفور نجم مركز الإبراهيمية وذلك بحضور مدير وأطباء إدارة الإبراهيمية البيطرية وكبار المربين وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصري وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

لقاءات إرشادية لزيادة وعي المربيين

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت برش (٨٥) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع (٢٠٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية.و أضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والتحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار – جاموس) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض انفلونزا الطيور.

اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي

ومن جهته أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية ايضا قامت عن طريق (١٨٠) لجنة في ( ١٧) إدارة خارجية خلال الأسبوع الأول من الحملة التى بدأت أعمالها ١ أكتوبر ٢٠٢٣م بتحصين (٢٠ ألفا و٢٨٢) رأس غنم وماعز للوقاية من مرض طاعون المجترات الصغيرة وترقيم وتسجيل (١٠٣٩) رأسا وذلك في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

أهمية عملية التحصين للأغنام والماعز

وأكد أهمية التحصين لأنه من أخطر الأمراض الفيروسية التى تصيب الأغنام والماعز وضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض وحماية الثروة الحيوانية من أغنام والماعز ورفع المستويات المناعية ضد هذا المرض عند صغار المربين، وبالتالي الحملات الوقائية تحمي ثروتهم.حيث تم استخدام خلال الحملة لقاحًا يوفر الحماية لمدة عام لمواجهة التغيرات المناخية نظرًا لارتفاع درجة الحرارة في السنوات الأخيرة وانتشار بعض الأمراض وتتضمن أعراض مرض طاعون المجترات الصغيرة ارتفاع في درجة الحرارة، وإسهال، وتقرحات في الفم واللثة لأنه يعتبر من الأمراض الفيروسية

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