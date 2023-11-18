بعد قرار تعليق حركة البالون الطائر، تعرف على مطالب أصحاب الشركات المتضررة

اجتمع أصحاب شركات البالون بمحافظة الأقصر، لمناقشة بعض المشكلات التي تواجه شركات البالون المتعلقة بالتعامل مع الجهات المختلفة مثل وزارة المالية ووزاة السياحة.



وبناء على الاجتماع تقرر تعليق طيران نشاط البالون الطائر بالأقصر اعتبارا من يوم الأحد الموافق ١٩ /١١، ولحين حل المشاكل التالية، وهى تخص وزارتي المالية والسياحة، وفرض ضريبة ملاهى جديدة بالقانون 31 فى شهر يونيو 2023 على البالون الطائر وبقيمه 20%، ويطالب بتحصيلها يومى فى حين البالون لايخضع لهده الضرائب/لانه يخضع لاحكام القانون ٢٨ طيران مدنى والقانون ٢٤ لسنه ٩٩ ملاهى لا يوجد به بالون طائر، ولا يوجد بالبالون رقص او طبل او زمر او خمور او اى نوع من انواع اللهو، إنما هو مهنه متخصصه جدا وخطره جدا.

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والهدف من انشاؤها بمصر هو جذب مزيد من السياحة كنوع جديد من انواع سياحة المغامرات، وتشغيل عدد كبير من العماله للمساعده فى القضاء على البطاله والمساهمة فى الدخل القومى المصرى.

وحدد أصحاب شركات البالون أن المطلوب هو التعامل بالماده ٦ مكرر من القانون ٣١ لسنه ٢٠٢٣ ملاهى وهو موافقة وزير السياحة بالاتفاق مع وزير المالية على الاعفاء الكلى او الجزئي من ضريبة الملاهى المفروضة على البالون لحين مناقشة الماده ٦ بمجلس النواب والمطالبة بالغاؤها من نشاط البالون الطائر، حيث أن هذه الشركات تضررت وتكبدت خسائر ضخمه فى الخمس سنوات السابقة.



وناقش الاجتماع أيضا المشاكل التي تخص وزارة الطيران المدني، وتتمحور في تحصيل رسوم الطيران اليومية للرحلات بالدولار وليس بالجنيه المصرى وهناك صعوبة ومشقه حاليا فى شراء الدولار فى حين الشركات تدفع رسوم الملاحة الجوية بالجنيه المصرى.

حيث طالب أصحاب شركات البالون، السداد بالعمله المحلية طبقا للسعر اليومى للدولار والعمل بقرار وزير المالية ( التحصيل بالعملة المحلية).

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