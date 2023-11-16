الخميس 16 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ بني سويف يوجه بتذليل معوقات تركيب خطوط وتوصيلات مياه الشرب

محافظ بني سويف، فيتو
محافظ بني سويف، فيتو

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الخميس، بعقد اجتماع الأسبوع المقبل، لتذليل المعوقات الخاصة بتوصيل خطوط وتوصيلات مياه الشرب لبعض المنازل في عدد من المناطق على مستوى المحافظة، وبهدف وضع نموذج للحلول لكل المعوقات، يتم  تعميمه بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

 

محافظ بني سويف 

 

كما وجه محافظ بنى سويف، بإن يمثل في الحضور الجهات الآتية: الإدارة الهندسية، شركة المياه، التخطيط العمراني، وحدة تراخيص البناء، الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، ورئيس مدينة الفشن ممثلًا عن رؤساء الوحدات المحلية.

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جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح بالمواطنين، حيث ناقش المحافظ مشكلة تقدم بها أحد أهالي قرية طلا، يلتمسون فيها تذليل المعوقات، لتركيب خط مياه شرب لأحد الشوارع  بالقرية به 14 منزلًا، والذي لم تتم الموافقة لوجود بعض المعوقات.

 

مركز الفشن ببني سويف

 

وأستمع محافظ بني سويف من مواطنين بمركز الفشن عن تفاصيل المشكلة، وناقش المسؤولين المعنيين بها، موجهًا بإيجاد الحلول الفنية والقانونية لمثل تلك الحالات، حتى تتم الفائدة وتُعمم على باقي المناطق التي تعاني من مشكلات مماثلة.

 

وأعرب المواطنون عن شكرهم لاستجابة محافظ بني سويف الفورية لمشكلتهم وتكليفاته للجهات المختصة بتذليل العقبات وتوجيهاته بعقد اجتماع بحضوره على وجه السرعة، للاتفاق على الحلول والبدائل وفقًا للقانون والمتاح فنيًا.

 

اجتماع محافظة بني سويف

 

حضر اللقاء: محمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن، والمهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومها  حميدة مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، والمهندس رامي  رجب مدير التخطيط العمراني، وعدد من المختصين.

 

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