الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

بتكلفة 11.7 مليون جنيه، افتتاح مسجدين بمركزي ببا وسمسطا ببني سويف

افتتاح مسجدين بمركزي
افتتاح مسجدين بمركزي ببا وسمسطا ببني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، عن افتتاح مسجدين، اليوم الجمعة، بمركزي ببا وسمسطا، بعد الانتهاء من عملية بعد الإحلال والتجديد للمسجدين.

محافظ بني سويف

وأناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف رئيسا مركزي ببا وسمسطا، في افتتاح مسجدين بقرية صفط راشين وكفر بني علي، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وإعمار بيوت الله.

افتتاح مسجد بمركز ببا ببني سويف

مركز ببا ببني سويف

حيث افتتح مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، مسجد عبد الفتاح يوسف الكبير بقرية صفط راشين، بعد صيانته وترميمه ورفع كفاءته" على مساحة 1125 مترا، تشمل دور أرضي ومصلى للسيدات ودار مناسبات، بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيها "ضمن خطة وزارة الأوقاف".

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وألقى فضيلة الشيخ نجم الدين طلبة مدير إدارة أوقاف ببا، خطبة الجمعة، في حضور الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، وعددًا من مسؤولي مديرية الأوقاف والقيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة، وبعض المواطنين من أهالي القرية.

افتتاح مسجد بمركز سمسطا ببني سويف

مركز سمسطا ببني سويف

كما افتتح نشأت معبد رئيس مركز ومدينة  سمسطا، مسجد الهُدى بكفر بني علي "بعد إحلاله وتجديده" على مساحة 560 مترًا وبتكلفة 2 مليون و750 ألف جنيه، في حضور فايز حسين، وشوقي هاشم نائبي رئيس المدينة، وحسين إسماعيل، رئيس قرية بدهل.

وألقى الدكتور محمد عزت أمين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خطبة الجمعة، في حضور فضيلة الشيخ مصطفى رمضان مدير أوقاف سمسطا، ومفتشي الإدارة، والتي تناولت موضوع "التمسك بالأمل وإتقان العمل وقت الأزمات".

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