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رياضة

مدرب إنجلترا: أزمة في مركز الظهير الأيسر ولم نصل للمستوى المطلوب

منتخب انجلترا، فيتو
منتخب انجلترا، فيتو

تصفيات أمم أوروبا، علق جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، علي أداء المنتخب بعد مباراة مالطة في تصفيات أمم أوروبا “يورو 2024”.

 

وقال ساوثجيت أن منتخب إنجلترا ليس في المكان الذي يريده، وذلك عقب الانتصار الباهت على مالطا أمس الجمعة 2-0 في إطار التصفيات المؤهلة ليورو 2024.


وقال ساوثجيت، في تصريحات صحفية: "لم نصل إلى المستوى المميز، الذي وصلنا له هذا العام".

وشدد في تصريحاته لـ "بي بي سي": "إذا لم تبدأ المباريات بصورة جيدة، يكون من الصعب رفع المستوى بعدها، وهذا ما عانينا منه.. نعرف أن المستوى الذي قدمناه يجب أن يكون أفضل، ويمكن أن يكون كذلك".

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وتابع: "هذه من نوعية المباريات، التي تعرف أنه يمكنك الفوز بها بسهولة.. ومع عدد المباريات التي يخوضها اللاعبون، ربما يكون ذلك عاملا مؤثرا".

وواصل: "لم نقدم الجودة، ولم نخلق عددا كافيا من الفرص.. لكني كنت لاعبا، وأعرف شعور تلك المباريات.. ربما كان يمكننا تسجيل 3 أو 4 أهداف، لكن لم نصنع عددا كافيا من الفرص لنستحق ذلك".

وحول قلق الجماهير من مستوى المنتخب الإنجليزي، قال ساوثجيت: "طلبنا من لاعبين التواجد في مراكز غير مراكزهم المعتادة، مثل فيكايو توموري وليس من السهل التعامل مع ذلك".

واستكمل: "نعاني من مشكلة في مركز الظهير الأيسر، كما أنك تحاول منح اللاعبين الراحة.. هناك الكثير من اللاعبين لم يتواجدوا معنا".

وأختتم: "أعتقد أن ترينت ألكسندر أرنولد وفيل فودين ومارك جويهي كانوا جيدين، كما أن كول بالمر قدم تأثيرا جيدا في مشاركته الأولى.. هناك إيجابيات، لكن نعرف أننا لا نتواجد في المكان الذي نريده، والذي يمكننا الوصول إليه".

انجلترا يفوز علي مالطة

واصل منتخب إنجلترا انتصاراته في تصفيات "يورو 2024"، بفوز سهل على ضيفه منتخب مالطا (2-0) مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من المجموعة الثالثة.


وأحرز المالطي إنريكو بيبي هدف تقدم الإنجليز بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثامنة، وأضاف هاري كين الهدف الثاني 75.

وكان المنتخب الإنجليزي قد ضمن في وقت سابق تأهله عن المجموعة، ورفع رصيده في الصدارة إلى 19 نقطة، فيما بقي رصيد مالطا خاليا من النقاط في المركز الأخير.

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