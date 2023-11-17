رونالدو يهدد عرش لوكاكو في تصفيات أمم أوروبا

تصفيات أمم أوروبا، لعب الأسطورة كريستيانو رونالدو دورا في حفاظ منتخب البرتغال على العلامة الكاملة بالتصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024 بعدما قاده للفوز على ليشتنشتاين 2-0.

ووقع رونالدو على أول أهداف المباراة، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة.

واستطاع رونالدو الوصول إلى عاشر أهدافه في التصفيات، ليعتلي صدارة قائمة الهدافين بالتساوي مع البلجيكي روميلو لوكاكو.

كما عزز "الدون" رقمه القياسي كهداف تاريخي للمنتخبات عبر وصوله إلى هدفه رقم 128 على مدار مسيرته الدولية، وذلك خلال مشاركته في 204 مباريات.

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كما بلغ رونالدو 46 هدفا في 50 مباراة منذ بداية عام 2023، فيما صنع 12 مع النصر والمنتخب البرتغالي.

يذكر أن منتخب البرتغال ضمن التأهل إلى بطولة اليورو بتصدره المجموعة العاشرة برصيد 27 نقطة، محققا 9 انتصارات في 9 جولات.

قاد كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال للفوز علي ليشتنشتاين 2-0 في الجولة التاسعة من تصفيات أمم أوروبا.

وأحرز ثنائية البرتغال، كريستيانو رونالدو بالدقيقة 46، وجواو كانسيلو بالدقيقة 57، وألغى الحكم هدف لاعب البرتغال راموس بالدقيقة 82.

وبهذه النتيجة رفع البرتغال رصيده للنقطة 27 محققا العلامة الكاملة بالفوز في 9 مواجهات فيما يحتل ليشتنشتاين المركز الأخير بالمجموعة بدون نقاط.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: سا

خط الدفاع: توتي جوميز، كانسيلو، انتونيو سيلفا

خط الوسط: روبن نيفيز، برونو فيرنانديز، جوتا، بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: جونزالو راموس، كريستيانو رونالدو، جواو فيلكس

مدرب البرتغال السابق يتحدث عن رونالدو

وقال سانتوس، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لم نتحدث منذ وصولي من قطر كانت لدينا علاقة رياضية وشخصية وثيقة للغاية. ما حدث لا علاقة له بذلك لقد كان قرارا فنيا".

وأضاف: "في النصف الثاني من عام 2022، قضى رونالدو 6 أشهر رهيبة عقليا وجسديا. بدأ الأمر بتلك المصيبة التي حلت به وبعائلته والتي لن يرغب أحد منا في تجربتها وفاة أحد الأبناء".

وتابع سانتوس: "تلك اللحظة أثرت عليه كثيرا، ثم هناك الجانب الرياضي. لم يلعب كريستيانو الموسم التحضيري وقضى شهرين بدون تدريب. لم يكن لديه إيقاع المباريات".



وواصل: "لو حدث نفس الأمر معي اليوم لفعلت الشيء نفسه. اعتقدت أنه من الناحية الاستراتيجية كان هذا القرار الأفضل. لم يكن قرارا سهلا، لكن مصلحة الفريق تأتي أولا".

وأكمل سانتوس: "كان بإمكاني أن أدفع به كبديل أمام سويسرا، لكن المباراة سارت بشكل جيد لدرجة أنه لم يكن من المنطقي التغيير في المباراة التالية".

وأردف: "في يوم المباراة صباحا، عندما ذهبت لأشرح له أنه لن يلعب ولماذا لن يلعب.. أساء فهمي. أنا أتفهم رد فعله. من جهتي، العلاقة لا تزال كما هي ولا يزال بمثابة الابن أو الأخ الصغير بالنسبة لي".

واستطرد: "في اليوم الذي يتصل بي رونالدو على الهاتف، فإنه يعلم أنني سأجيبه. وهذا أمر مضمون. أعلم أنه أمر مؤلم، وأعلم أنه مؤلم كثيرا، لكن هذه هي الحياة.. ليس هناك أي ندم من جهتي".

وأتم سانتوس: "أفهم أنه تألم في ذلك الوقت وأدرك أنه ربما لا يزال يتألم. لكن العلاقة التي كانت بيننا ليست مثل أي علاقة".