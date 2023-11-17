السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

إيطاليا تسحق مقدونيا بخماسية في تصفيات يورو 2024

منتخب إيطاليا،فيتو
منتخب إيطاليا،فيتو

يورو 2024، فاز منتخب إيطاليا على نظيره شمال مقدونيا بخماسية مقابل هدفين على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المجموعة الثالثة فى تصفيات يورو 2024.

 

وأحرز ماتيو دراميان الهدف الأول لمنتخب ايطاليا في الدقيقة 17، وأضاف فيدريكو كييزا الهدف الثاني 41 وعزز فوز ايطاليا بهدف ثالث من توقيعه مع نهاية الشوط الاول.

وأحرز هدف شمال مقدونيا ياني اتاناسوف في الدقيقة 52 وأحرز أيضًا هدفا ثانيا في الدقيقة 74.

وأحرز جياكومو راسبادوري في الدقيقة 81، وعزز ستيفان شعراوي فوز ايطاليا بعد احرازه هدف خامس لإيطاليا.

أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفنى لمنتخب إيطاليا، عن التشكيل الرسمي لمواجهة ضيفه مقدونيا الشمالية، على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المجموعة الثالثة فى تصفيات يورو 2024.

Advertisements

ويبدأ منتخب إيطاليا المباراة بالتشكيل التالي: 
حراسة المرمي: دوناروما.

الدفاع: دارميان، جاتي، أتشيربي ودي ماركو.

الوسط: باريلا، جورجينيو وبونافينتورا.

الهجوم: بيراردي، راسبادوري وكييزا. 
ويتواجد منتخب إيطاليا في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات يورو 2024، برصيد 10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل وهزيمتين، بينما يتواجد منتخب مقدونيا الشمالية في المركز الرابع برصيد 7 نقاط حصدها من انتصارين وتعادل و3 هزائم، ويتصدر منتخب إنجلترا الترتيب برصيد 16 نقطة حاسمًا تأهله إلي البطولة القارية ومن خلفه أوكرانيا الوصيف برصيد 13 نقطة. 

ويخوض منتخب الأزوري المباراة بحثا عن الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل التأهل إلى أمم أوروبا 2024، خاصة بعد الخسارة في مباراته السابقة أمام منتخب إنجلترا بنتيجة 3 / 1 فى الجولة الماضية.

ويلعب المنتخب الإيطالي مباراة اليوم ضد مقدونيا الشمالية، بمخاوف كابوس نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث نجح الأخير في هزيمة الأزوري بهدف نظيف، وحرمانه من التأهل لمونديال قطر الماضي، والذي توج به المنتخب الأرجنتيني. 

وفي حالة خسارة المنتخب الإيطالي أمام مقدونيا الشمالية، وفوز أوكرانيا على لاتفيا بنفس الجولة سيتأهل الأوكران لنهائيات يورو 2024، وينتظر الأزوري الملحق الأوروبي المؤهل لليورو. 

يذكر أن منتخب إيطاليا كان قد تعادل مع نظيره مقدونيا الشمالية بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات يورو 2024. 

يورو 2024 العالم 2022 شمال مقدونيا لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا

مواد متعلقة

بمشاركة أليو ديانج، مالي تفوز بثلاثية أمام تشاد في تصفيات المونديال

منتخب الشباب يفوز على الجزائر بثلاثية في بطولة شمال أفريقيا

تشكيل منتخب الشباب أمام الجزائر ببطولة شمال أفريقيا

منتخب مصر يغادر إلى ليبيريا استعدادا لمواجهة سيراليون

أبرزهم محمد صلاح، هؤلاء اللاعبون مستهدفون من الدوري السعودي بالميركاتو الشتوي

تعرف على عقوبة اتحاد الكرة وفيتوريا ضد الثلاثي المستبعد من المنتخب

هل تحدث اتحاد الكرة مع مسؤولي الأهلي لإصدار عقوبة ضد ثنائي المنتخب المستبعد

المنتخب يخوض تدريب صباحي قبل التوجه لمطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى ليبيريا

الأكثر قراءة

سبوبة اللايف، فنانون اتجهوا للتيك توك من أجل لقمة العيش..أبرزهم فادي خفاجة وأحدثهم مها أحمد (صور)

أول صور من حفل زفاف نجل عمرو أديب

قوات القسام تحاصر جنودا إسرائيليين وتنجح في تصفيتهم (فيديو)

جنون أسعار السجائر بالأسواق.. المارلبورو ترتفع لـ 150 جنيها.. وتاجر يوضح أسباب تفاقم الأزمة

أول رد لـ "خالد بيبو" على استبعاد عاشور والشحات من المنتخب

تعليق محمد بركات على تعادل بوركينا فاسو وغينيا بيساو بتصفيات المونديال

أحمد حلمي: هذا الحلم نفسي أحققه مع منى زكي (فيديو)

أحمد حلمي: أتمنى إعادة تقديم هذه الشخصية لـ عمر الشريف

Advertisements

منوعات

المزيد

زخة شهب الأسديات تزين سماء الليلة وغدا

ميتا بتستثمر فلوسها في إبادة أهل غزة، ويجز يحذف فيسبوك وماسنجر

أحمد العوضي وخالد يوسف يشاركان في مظاهرات دعم القضية الفلسطينية بإيطاليا (صور)

معرض لتسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية ومهرجانات رياضية بمراكز شباب بالوادي الجديد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام التعاملات اليوم

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 17-11-2023

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع سيراليون.. البرازيل ضد الأرجنتين.. بيراميدز ومازيمبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

دعاء الصباح من القرآن الكريم وأدعية وآيات للوقاية من السحر والحسد والعين

الأوقات التي لا يجوز فيها قراءة القرآن، 5 أحكام تتعلق بكتاب الله يجهلها البعض

المزيد
الجريدة الرسمية