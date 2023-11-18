القومي للمرأة: مبادرة دوي تدعم الفتيات في التخاطب ومواجهة ظروف الحياة (فيديو)

قالت الدكتور رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة، إن مبادرة دوي، برعاية السيدة انتصار السيسى، تدعم الفتيات فى التخاطب ومواجهة ظروف الحياة، والتحدث عن أحلامهم لتمكين المرأة من الدور الفعال في المجتمع، لأن الدولة ترى المرأة هي أصل المجتمع.

وأوضحت الدكتور رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة، خلال حلقة اليوم ببرنامج صباح الورد، أن مبادرة "دوي" بمدارس المنيا تمكين الفتيات من التعليم الرقمي، بالإضافة إلى مشاركة الفتيات فى أنشطة المجتمع الثقافية والتعليمية والاجتماعية، والإنسانية من حب الآخرين والسلام النفسى تكوين شخصية سليمة تصلح لانشاء اسرة وقادرة على التعامل مع الآخرين، لافتة إلى أن تعليم الحرف اليدوية جعلت الفتيات قادرة على التعبير عن ذاتهم من خلال دعم مشروعاتهم الصغيرة اليدوية والأخرى من المشاريع وافكار الفتيات التى تصلح للمجتمع.

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وتابعت عضو المجلس القومى للمرأة، أن الدولة المصرية تحرص على تمكين المرأة المصرية من دور قوي فى المجتمع، من خلال التعبير عن الرأي والإدلاء بالحريات لكى تشغل مناصب في الدولة.

ظم فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد مصطفى البسيونى بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، إحتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة والمهندسة زكية رشاد - مقررة المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، والدكتور مصطفى حمزة - عميد كلية الطفولة المبكرة بجامعة دمنهور، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة

وتضمنت الاحتفالية ندوة بعنوان مواجهة العنف ضد المرأة والفتاة، بالإضافة إلى عرض لمسرحية جمع مؤنث سالم إخراج عمرو جلال، وعرض باليه بعنوان مواجهة العنف، وذلك وسط حضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة



جدير بالذكر، لقد وقع اختيار النشطاء على هذا التاريخ في 25 نوفمبر كيوم لمناهضة العنف ضد المرأة منذ عام 1981، وجاء الاختيار على إثر الاغتيال الوحشي عام 1960 للأخوات ميرابال الثلاثة وهن ناشطات سياسيات من جمهورية الدومينيكان، وذلك بناء على أوامر من الحاكم الدومينيكي رافاييل ترخيو (1930-1961)،في 20 ديسمبر 1993، اتخذت الجمعية العامة قرارها 48/104 والذي اعتمدت فيه الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة.

وفي هذا السياق، حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر في عام 1999 اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم فعاليات ذلك اليوم المخصص للتعريف بهذه المشكلة. مما يمهد الطريق نحو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.