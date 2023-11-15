نائب محافظ الأقصر يشارك في المؤتمر السنوي لطب الأم والجنين وصحة المرأة

شارك محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر فى افتتاح المؤتمر السنوى لطب الأم والجنين وصحة المرأة، والذى يأتى برعاية مشتركة بين وزارة الصحة وجامعة الأقصر والهيئة العامة للرعاية الصحية ونقابة اطباء الأقصر، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وحضر الافتتاح الدكتور محمد العمارى وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور ابو النجا الحجاجى نقيب اطباء الأقصر ولفيف من كبار اطباء واستشارين أمراض النساء والتوليد بجامعات مصر واطباء دوليين.

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وتم خلال المؤتمر إلقاء محاضرات نظرية بالمجمع الطبي الدولي،وتدريب عملي وكذلك لقاء علمي مع ضيوف المؤتمر من علماء طب الجنين بالخارج.

وقال نائب محافظ الأقصر فى كلمتة خلال افتتاح فاعليات المؤتمر إنه يأتى فى إطار جهود الدولة للعناية بصحة الأم والجنين ورؤيةالدولة للحد من نسب وفيات الأمهات والأطفال.

وأشار خلال كلمتة ارتفاع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل وحرص الدولة على تطوير كفاءة المستشفيات والاهتمام بالتخصصات المختلفة كمستشفى علاج فيروس سى ومستشفيات خاصة بطب النساء واخرى للأطفال، مما اتاح تقديم الخدمات الطبية لمواطنى الأقصر بدلا من السفر لمحافظات بعيدة لتلقي العلاج.

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