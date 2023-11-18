السبت 18 نوفمبر 2023
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محافظات

عروض مسرحية بثقافة الأقصر لبدء الموسم الجديد لنوادي المسرح

العروض المسرحية،
العروض المسرحية، فيتو

 قدم فرع ثقافة الأقصر عددا من العروض المسرحية ضمن مشاهدات نوادي المسرح للموسم الجديد بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وشهدت لجنة المناقشة والمشاهدة أجزاء من العروض بقصر ثقافة الأقصر، بدأت بعرض "خيط أحمر طويل" تأليف علي عثمان، إخراج زينب العزب نادي مسرح حسن فتحي، والعرض يناقش قضايا المرأة والمعاناة التي تعيشها الأنثى اجتماعيا وأسريا ونفسيا.

وشاهدت اللجنة العرض الثاني "وثيقة الدخول والخروج" تأليف خالد توفيق، إخراج عبد الرحمن عبده، وتدور أحداثه حول قضايا معاصرة مرتكزا على الأسطورة حيث الإنسان المشتت في عصر التكنولوجيا التي سيطرت عليه وأصبح مجرد آلة يدور في فلكها.

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وأعقبه عرض "فكرة ما" تأليف مروان رأفت، إخراج أحمد عبد الجواد، العرض يعرض فكرة الغيرة والحقد الذى يولد مع الإنسان فمنذ بدء الخلق والإخوة يقتلون بعضهم البعض بسبب الغيرة والتي تولد الكره والضغينة فيما بين البشر بعضهم البعض.

جاءت العروض استعدادا لبدء الموسم الجديد لنوادي المسرح بإشراف الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وضمن خطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، تأكيدا لأهمية تجارب نوادي المسرح، في دعم المواهب الشبابية وتحفيزهم على تقديم عروض قليلة التكاليف.

وشهد العروض الناقد والمؤلف مجدي الحمزاوي، المخرج أسامة عبد الرؤوف، مهندسة الديكور نهاد السيد، وبحضور عدد من مخرجي ثقافة الأقصر.

 

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