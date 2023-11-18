Superman، علي الرغم من تكتم شركة DC، علي جميع أخبار فيلمها الجديد SUPERMAN LEGACY، إلا أن عددا من التقارير الصحفية، كشفت عن آخر تطورات صناعة الفيلم المنتظر.

تفاصيل جديدة عن فيلم DC الجديد Superman:Legacy

وذكرت التقارير الصحفية، أن شركة DC، تنتهج نهجا صعبا، في ما يتعلق باختيارها أبطال فيلمها الجديد SUPERMAN LEGACY، حيث تقوم بعدد كبير من تجارب الأداء، بسبب رفضها الممثلين المتقدمين، وعدم قبول أي ممثل، حتي يمر بتجارب واختبارات صعبة للغاية.

وكشفت الممثلة الشابة ماديسون بير، في تصريحات صحفية، إنها أجرت اختبار أداء لتجسيد دور في فيلم SUPERMAN LEGACY، للمخرج جيمس جان، لكنها لم تحصل على الدور، وتم رفضها.

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في حين ذكرت أنباء غير مؤكدة، أن شخصية Braniac ستكون الشرير الرئيسي لفيلم Superman: Legacy القادم، ولم يتم الإعلان حتي الأن عن اسم الممثل الذي سيجسد الشخصية.

انضمام أنتوني كاريجان لطاقم فيلم SUPERMAN LEGACY

فيما انضم الممثل أنتوني كاريجان لطاقم عمل فيلم SUPERMAN LEGACY.

وأوضحت التقارير أن الممثل أنتوني كاريجان، سيجسد شخصية الشرير Metamorpho.

وكانت استديوهات DC، أعلنت رسميا عن أسماء أبطال فيلم سوبر مان -SUPERMAN، بعد طردها للممثل هنري كافيل، منذ عدة أشهر.

ووقع الاختيار على كل من الممثل ديفيد كورينسويت، لأداء شخصية البطل الخارق سوبرمان، خلال أحداث فيلم Superman: Legacy، المقرر عرضه خلال عام 2025، فيما وقع الاختيار على الممثلة رايتشل بروسنهان لأداء شخصية لويس لين، وحبيبه البطل الخارق.

وتحدث المخرج والكاتب جيمس غان، في تصريحات صحفية جديدة، حول تجارب الأداء، التي اجرت مؤخرا، لاختيار الممثل الذي سيجسد سوبر مان -SUPERMAN.

وقال جيمس غان، إن اختبارات الأداء لفيلم SUPERMAN: LEGACY، فاقت جميع توقعاته،"لقد أذهلني بعض هؤلاء الممثلين، أنهم من بين أفضل الأداءات التي رأيتها، أو عملت عليها على الإطلاق".

طرد هنري كافيل

وأعلنت استديوهات DC رسميًا، طرد الممثل الشهير هنري كافيل، من تجسيد شخصية سوبر مان Superman في عالمها السينمائي، بعد ما يقرب من شهرين من إعلان عودته لتجسيد الشخصية في فيلم جديد قيد التطوير.

وأكد “كافيل”، خبر طرده من الشخصية عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” عبر منشور، قال فيه لمعجبيه “إنه لن يعود لتجسيد شخصية سوبرمان، وأنه عقد اجتماع مطول مع استديوهات دي سي لبحث إمكانية التعاون معهم في المستقبل بعيد عن شخصية سوبر مان”.

والتقى جيمس غان وبيتر سافران، الرئيسان الجديدان لـ “دي سي”، مؤخرًا مع “كافيل” لمناقشة أخبار فيلمه الجديد الخاص بشخصية سوبرمان، والذي لن يكون جزء منه، كما ناقشوا أفكارًا للتعاون المستقبلي المحتمل في دور جديد.

فيما أعلن رسميا أن جيمس غان سيكتب سيناريو فيلم سوبر مان الجديد، الذي سيركز على كلارك كينت الشاب في أيامه الأولى كمراسل في مدينة ميتروبوليس.