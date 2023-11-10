مارفل تغير خريطة عرض أفلامها، وعام 2024 ينفرد بفيلم واحد

استديوهات مارفل، لأول مرة منذ إطلاق عالم مارفل للأبطال الخارقيين، يتم عرض فيلم واحد فقط في السنة، وذلك بعد أن أعلنت استديوهات مارفل، تغير خريطة عرض أفلامها، ليشهد عام ٢٠٢٤، عرض فيلم واحد فقط.

مارفل تغير خريطة عرض أفلامها، ٢٠٢٤ ينفرد بفيلم واحد

وأعلنت استديوهات مارفل أن العام المقبل، سيشهد عرض فيلم واحد فقط، وهو الجزء الثالث من فيلم ‘DEADPOOL ’، والمقرر عرضه بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠٢٤.

فيما أعلنت مارفل، جدول مواعيد إصدار أفلام عالم مارڤل السينمائي الرسمي بعد التأجيلات الأخيرة، التي أجرتها، ليصبح كالتالي:ـ

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‘CAPTAIN AMERICA 4’ ١٤ فبراير ٢٠٢٥

‘FANTASTIC FOUR’ ٢ مايو ٢٠٢٥

‘THUNDERBOLTS’ ٢٥ يوليو ٢٠٢٥

‘BLADE’ ٧ نوفمبر ٢٠٢٥

في سياق متصل، طرحت اليوم استديوهات مارفل، أحدث أفلامها السينمائية، THE MARVELS، للمشاهدة في صالات السينما في أمريكا، ومعظم دول العالم.

توقعات بتحقيق فيلم The Marvels إيرادات افتتاحية تصل لـ 140 مليون دولار

ذكرت صحيفة Deadline، في تقرير لها، أنه من المتوقع أن يحقق فيلم The Marvels، أحدث أفلام عالم الأبطال الخارقين، إجمالي إيرادات تصل إلى 140 مليون دولار، خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في جميع أنحاء العالم.

التريلر النهائي لفيلم The Marvels قبل ساعات من عرضه

طرحت استديوهات مارفل، التريلر الدعائي النهائي، لأحدث أفلامها The Marvels، قبل ساعات من عرضه، حيث طرح الفيلم للمشاهدة في صالات السينما، بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣.

ووصلت مدة الإعلان الجديد للفيلم، إلى دقيقتين، تضمنت مشاهد مشوقة من أول فيلم نسائي، لاستديوهات مارفل.

تعرف على أسماء ضيوف الشرف في فيلم The Marvels

كشفت تقارير صحفية، عن أسماء الأبطال الخارقين، المقرر ظهورهم كضيوف شرف في أحدث أفلام مارفل The Marvels، والذي عرض في صالات السينما، بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣

وذكرت التقارير، أن استديوهات مارفل اختارت كلا من: الممثل جوناثان ماجورز، والذي يجسد شخصية البطل الخارق Kang، والممثل جوش برولين، المشهور بشخصية Thanos، كما سيتضمن الفيلم ظهور، كيلسي جرامر، في دور TheBeast، وتيست طومبسون في شخصية Valkyrie، ليكونوا ضيوف الشرف في فيلمها الجديد The Marvels.

وأكدت التقارير الصحفية ظهور، أحد أعضاء فريق الـAvengers الأصليين، كمفاجأة خلال أحداث الفيلم.

أبطال فيلم The Marvels

فيلم The Marvels، من بطولة، الممثلة الشهيرة، برى لارسون، وبارك سو جون، وإيمان فيلاني، وتيونا باريس، وماكينا جريس، ولاشانا لينش، وزوى اشتون، وجيما تشان، وصامويل جاكسون.