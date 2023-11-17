أسعار الخضراوات اليوم، 3.5 جنيه أقل سعر لكيلو الطماطم في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة

وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر الكوسة من سعر 3 إلى 10 جنيهات، سعر كيلو الطماطم من 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات، سعر كيلو البطاطس من 8 إلى 14 جنيهًا، سعر كيلو البصل من 15 إلى 20 جنيهًا.

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وبلغ سعر جزر بدون عروش من 4 إلى 10 جنيهات، باذنجان رومي من 1 إلى 2.5 جنيه، خس كابوتشي من 4 إلى 6 جنيهات، الفاصوليا من 5 إلى 7.5 جنيه، باذنجان بلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات، باذنجان أبيض من 1.5 إلى 3.5 جنيه.

وتراوح سعر فلفل رومي بلدي من 5.5 إلى 8.5 جنيه، فلفل رومي صوب من 5.5 إلى 8.5 جنيه، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 20 إلى 26 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 3 إلى 6 جنيهات، فلفل حامي صوب ما بين 6 إلى 16 جنيهًا.

وبلغ سعر الملوخية من 3 إلى 5 جنيهات، خيار بلدي من 2.5 إلى 6 جنيهات، بسلة من 10 إلى 22 جنيهًا، سعر كيلو الثوم من 20 إلى 40 جنيهًا، خيار صوب من 7 إلى 8 جنيهات.

وتراوح سعر سبانخ 10 إلى 12 جنيهًا، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه، البامية من 29 إلى 33 جنيهًا، البطاطا سعر من 3 إلى 6.5 جنيه.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر سعر ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا.

وبلغ سعر كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، ليمون أضاليا من 2 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، كرفس نحو 12 جنيهًا، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

وسجل سعر خس مر بنحو 3 جنيهات، ليمون بلدي من 5 إلى 7.5 جنيه، نعناع نحو 7.5 جنيه، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، قلقاس من 8 إلى 9 جنيهات، قثاء من 4.5 إلى 5.5 جنيه.

بلغ سعر فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات، خس من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب سلاطة 8 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، بروكلي من 9 إلى 15 جنيهًا، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، سلق سعر 7.5 جنيه.