شاهد، لحظة بكاء أحمد حلمي بسبب أحداث غزة (فيديو)

دخل النجم أحمد حلمي في نوبة بكاء خلال لقائه مع برنامج sold out والذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، وذلك أثناء حديثه عن أحداث فلسطين والعدوان على غزة والذي نشهده هذه الأيام.

أحمد حلمي

ولم يتمالك أحمد حلمي دموعه أثناء حديثه عما يجري حاليًّا في فلسطين، قائلً: "جيت عشان آخد منكم طاقة وعشان أديكم طاقة.. كلنا حقيقي بنموت كل يوم بسبب اللي بنشوفه بس قُلت جايز نتسند ببعض ونقف جنب بعض.. لأن لازم نكمل ولازم نبقى أحسن وحقيقي يا رب ينصر فلسطين وأهلنا".

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وتابع: "هذه الدموع.. دموع إنسانية مش ضعف ويا رب ما نفقد إنسانيتنا أبدًا".

لقاء أحمد حلمي

وخلال اللقاء كشف أحمد حلمي الكثير من الأسرار عن حياته الشخصية والمهنية لأول مرة، منها كواليس تقديمه برنامج "لعب عيال" وتفاصيل أول اجتماع جمعه بالإعلامية الكبيرة سناء منصور، كما تحدث أيضًا عن علاقته بأولاده والحلم الذي يسعى لتحقيقه منذ زواجه بالنجمة منى زكي.

كما تحدث أحمد حلمي خلال الحوار عن سبب ابتعاده عن الدراما التليفزيونية، ويعلن لأول مرة عن تقديمه جزءًا جديدًا من فيلم "كده رضا" كما يكشف أيضًا عن أقرب 3 أفلام لقلبه، وقصة ترشيح النجم الكبير عمر الشريف لمشاركته في بطولة فيلم “عسل أسود”.