صدمة قبل الكلاسيكو، الاتحاد البرازيلي يكشف عن حجم إصابة فينيسيوس جونيور

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تفاصيل إصابة فينيسيوس جونيور والتي تعرض لها في مواجهة كولومبيا بتصفيات كأس العالم 2026.

وأكد الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي، مغادرة فينيسيوس جونيور معسكر منتخب "السليساو" واستبعاده من مباراة الأرجنتين المُقبلة، في كلاسيكو مرتقب فجر الأربعاء المقبل.

وأصيب نجم السامبا في الدقيقة 27 وخرج مبكرًا في لقاء خسره منتخب البرازيل بنتيجة 2-1.

وبحسب بيان الاتحاد البرازيلي فإن "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة فينيسيوس جونيور في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر".



ويغيب فيني عن مواجهة الأرجنتين فجر الأربعاء المقبل والمقرر إقامتها في ملعب ماراكانا.

وبحسب التقارير فإن فيرناندو دينيز لن يضم بديلًا للاعب الذي سيعود إلى مدريد من أجل مواصلة علاجه.

وبذلك يعود اللاعب إلى ريال مدريد الإسباني من أجل إجراء مزيد من الفحوصات، بهدف تلقي العلاج تمهيدًا لعودته إلى الملاعب.

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ويعاني منتخب البرازيل من سلسلة غيابات بسبب الإصابات أبرزها إيدرسون ودانيلو وكاسيميرو ونيمار وريتشارلسون.

وفي مفاجأة كروية تغلب منتخب كولومبيا على ضيفه منتخب البرازيل بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الخامسة بمنافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام بالشراكة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



وسجل هدف تقدم البرازيلي جابريل مارتينيلي في الدقيقة الرابعة من انطلاق بعد تمريرة رائعة من فينسيوس جونيور، وفي الشوط الثاني استطاع لويس دياز قلب الطاولة على منتخب السامبا بتسجيله هدفين في 5 دقائق فقط في الدقائق 75 و79 من عمر اللقاء لصالح المنتخب الكولومبي.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب كولومبيا إلى 9 نقاط ليحتل المركز الثالث خلف الأرجنتين المتصدر والأرجواي الثاني، وتراجع البرازيل إلى المركز الخامس في الترتيب برصيد 7 نقاط فقط.

والتقى منتخبا كولومبيا ضد البرازيل في تمام الثانية فجر الجمعة على ملعب "ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز" ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام بالشراكة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



وسعى منتخب البرازيل إلى الخروج من أحزانه بعد الخسارة في المباراة السابقة أمام أوروجواي بنتيجة 2-0، فيما عانى من التعادل أمام فنزويلا على أرضه ووسط جماهيره ما دعاهم إلى مهاجمة اللاعبين، خاصة نجم الهلال السعودي نيمار دا سيلفا.

وغاب عن مباراة اليوم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بعدما تلقى إصابة في الرباط الصليبي بمباراة أوروجواي التي أقيمت في الجولة الماضية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة بطل العالم الأرجنتين يوم الأربعاء 22 من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للمونديال.



ترتيب تصفيات كأس العالم

ويتواجد منتخب البرازيل في المركز الثالث بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء 1 والخسارة في مثله، وتسجيله 7 أهداف وتلقي 4.

بينما يتواجد منتخب كولومبيا في المركز الخامس بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراة واحدة والتعادل في 3 وعدم تلقي أي خسائر وتسجيل 3 أهداف وتلقي هدفين.

وضمت قائمة منتخب البرازيل لمواجهة كولومبيا والأرجنتين كل من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر - بينتو - لوكاس بيري.

خط الدفاع: بريمر - جابرييل ماجالاس - ماركينيوس - نينو - إيمرسون رويال - كارلوس أوجوستو - رينان لودي.

خط الوسط: أندريه - برونو جيماريش - دوجلاس لويز - جويلنتيون - رافائيل فيجا - رودريجو جوس.

خط الهجوم: إندريك - جابريل خيسوس - جابرييل مارتينيلي - جواو بيدرو - باولينيو - بيبي - رافينيا - فينيسيوس جونيور.



تشكيل كولومبيا ضد البرازيل

حراسة المرمي: كاميلو أندريس.

خط الدفاع: مينا - بونيلا - سانشيز - ميجيا.

خط الوسط: كاستانو - أوريبي - رودريجيز.

خط الهجوم: دياز - موري - كارساكال.