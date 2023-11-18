خبير يكشف عن طرق تحقيق إنتاجية مميزة من محصول الزيتون الموسم الجديد

كشف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن أشجار الزيتون تعطي إنتاجًا جيدًا في حال استيفاء احتياجاتها من البرودة في حال عدم حدوث ظواهر مناخية معاكسة للظروف المثالية لإنتاج الزيتون.

وأكد أن الزيتون يعد من أهم الثروات الزراعية التي تمتلك مكانة بارزة في الثقافة والاقتصاد على مستوى العالم، حيث يعود استخدامه إلى آلاف السنين، فكان يستخدم في العديد من الأغراض الغذائية والصحية والتجميلية.

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وأوضح فهيم في تصريحات صحفية، أن مزارعي الزيتون سوف يصلون إلى معدل مرضي من إنتاج المحصول، حال حصول الأشجار على 50% من نسبة احتياجاتها من البرودة، وذلك في حالة عدم حدوث بعض الظواهر المناخية المؤثرة مثل الصيف المبكر، الرياح الساخنة، أو وجود شتاء بارد طويل.

وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن استيفاء احتياجات البرودة تعمل على تحويل الكربوهيدرات إلى هرمون التزهير، وفي هذه الحالة يجب التدخل من خلال استخدام مركبات نوعية مثل نترات البوتاسيوم في شهر فبراير مع السايتوكايين وذلك عن طريق رش المحصول.

أصبح محصول الزيتون منتشر بأسواق محافظة البحيرة بأنواعه المختلفة خلال الأشهر الماضية وذلك منذ أواخر شهر أغسطس الماضي حتى نهاية العام الجاري، ويعد محصول الزيتون من المحاصيل الزراعية التي يتم زرعها بالأراضي والمناطق الصحراوية في محافظة البحيرة مثل مدينة وادي النطرون والنوبارية، بالإضافة إلى أراضي سيناء ومحافظة مطروح.

ويوجد العديد من الأنواع من الزيتون ويرجع ذلك إلى مدة نضج حبة الزيتون، حيث يوجد النوع عزيزي والتفاحي الأخضر والرمادي والدولسي الأخضر والرمادي والكلاماتا، بالإضافة إلى انواع كثيرة وهذه أشهر الأنواع والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين وخاصة الزيتون من النوع عزيزي والتفاحي.