السبت 18 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس حملة السيسي: نحارب الغلاء بزيادة الإنتاج ولدينا مقومات النجاح

المستشار محمود فوزي،
المستشار محمود فوزي، فيتو

أكد المستشار محمود فوزي رئيس حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الرئيس لديه رؤية سياسية واقتصادية ومجتمعية سيتم إعلانها قريبا، قائلا: "مرشحنا عابر للأحزاب.. والدستور يلزم الرئيس بعدم الانتماء لحزب، كما أن المرشح عبد الفتاح السيسي لديه رؤية سياسية واقتصادية ومجتمعية سيتم إعلانها قريبا". 

حملة الرئيس السيسي

وأضاف "فوزي" خلال تصريحات تلفزيونية: "نعتمد على التصنيع والزراعة بشكل أساسي في الانطلاقة القادمة، كما أن لدينا مقومات النجاح ما يجعلنا مؤهلين لانطلاقة اقتصادية كبيرة".

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 وتابع: "الأصعب في إجراءات الإصلاح الاقتصادي انتهى، والدولة أقامت 15 ألف مشروع في الـ 10 سنوات الماضية، وسنحارب الغلاء بزيادة الإنتاج والدخول". 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأردف رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: "هناك أحزاب تتفق مع مرشحنا في الرؤية وتختلف معه في التفاصيل لكنها تقف على أرضية وطنية، ولا تستطيع تقييم نجاح المسار إلا من خلال المعارضة". 

وتابع: المعارضة تفيد الحكومة والأغلبية وصانع القرار، وتطرح الحلول وإظهار كوادر سياسية جديدة وأن لهم يد فى البناء.

 

السياسة الخارجية 

وأوضح أن السياسية الخارجية المصرية على مدار 10 سنوات شهدت كل يوم تطور فى الدور الإقليمى بمحيطنا العربى والأفريقى، مضيفا أن مصر دولة كبيرة، وتتبع سياسة حسن الجوار والسعى الدائم للسلام وعدم القبول بالمساس بالسيادة أو أى مقدرات للدولة.

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