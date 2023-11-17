الجمعة 17 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مؤتمرات حاشدة للتحالف الوطني لدعم وتأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية (صور)

مؤتمرات التحالف الوطني
مؤتمرات التحالف الوطني لدعم السيسي،فيتو

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،اليوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر، عددًا من المؤتمرات الحاشدة  بمحافظات الإسكندرية والفيوم وكفر الشيخ والبحيرة، وذلك لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية بجمهورية مصر العربية ضمن فاعليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز".

وتم استعراض كافة الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية داخل كلًا من تلك المحافظات وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته  من دعم كبير في كافة الأصعدة وعلى مستوى عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية وكذلك حث المواطنين علي ضرورة  المشاركة الفعالة والإيجابية في الإنتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم.

 

كان ذلك بحضور جماهيري كبير للمواطنين وقادة الرأي  بالمحافظات من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والمعلمين والرائدات الريفيات وممثلين المجالس القومية والقيادات الدينية المسلمة والمسيحية والعمد والمشايخ وممثلين عن الجمعيات النشطة والقيادات الشابة الفاعلة بالمحافظات.

 

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