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أخبار مصر

عمرو موسى يتحدث عن مستقبل القضية الفلسطينية بعد 7 أكتوبر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة

عمرو موسي وزير الخارجية
عمرو موسي وزير الخارجية الأسبق، فيتو

يستضيف مشروع حلول للسياسات البديلة التابع لـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، وزير الخارجية المصري الأسبق يوم الاثنين 27 نوفمبر 2023 وذلك خلال  لقاء مفتوح بعنوان "مستقبل القضية الفلسطينية… ما بعد 7 أكتوبر".

عمرو موسى يتحدث عن القضية الفلسطينية في ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

ويأتي ذلك في ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وتحاور الدكتورة أهداف سويف، الكاتبة ومؤسِسة «احتفالية فلسطين للأدب – بالفست» خلال اللقاء عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، ووزير الخارجية المصري الأسبق.

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ويتناول هذا النقاش تأثير 7 أكتوبر وما تبعه من حرب على غزة على مستقبل القضية الفلسطينية داخليا، وإقليميا، ودوليا حيث لاتزال القضية الفلسطينية بعد مرور 75 عامًا من النكبة الفلسطينية، هي القضية المحورية للعالم العربي إذ أنه وفي ظل تقلبات دولية متعددة، ومشاريع للسلام لم تكتمل، وجرائم إسرائيلية مستمرة، لم يستسلم الشعب الفلسطيني يومًا أو يتنازل عن حقوقه في وطنه المحتل.

يعقد اللقاء بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمقر الجامعة بالتحرير، وذلك في الساعة السادسة مساء حتى الثامنة مساء يوم الاثنين 27 نوفمبر 2023، وسيدور النقاش باللغة العربية.

يذكر أن مشروع "حلول للسياسات البديلة" هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معني بتقديم مقترحات سياسات عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة، واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية. ويقدم المشروع حلولًا مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد والإصلاح المؤسسي.

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