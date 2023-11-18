اليوم، عقد الاختبارات الإلكترونية للمقبول تظلمهم بوظائف بهيئة تخطيط مشروعات النقل

يعقد مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الاختبارات الإلكترونية للمقبول تظلمهم لشغل وظائف بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.

مركز تقييم القدرات والمسابقات

ومن المقرر أن يخوض المتقدمون الذين تم قبول تظلمهم الامتحان الإلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز لمدة يوم واحد.

محاور الاختبارات الإلكترونية

ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

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والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية.

تعليمات دخول الاختبارات الإلكترونية

وتشمل تعليمات دخول الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف الـ15 ألف معلم فصل، وتشمل:

1_ الدخول من البوابة الخلفية للمركز

2_ الحضور قبل بدء الامتحانات بساعة على الأقل.

3_ الدخول بأصل بطاقة الرقم القومي ورقم التسجيل.

4_ لا يسمح بالحضور في غير اليوم والموعد المحدد ويتم إلغاء الامتحان.

5_ لن يسمح بالدخول بعد الامتحانات لأي سبب كان.

6_ لن يسمح بدخول الامتحانات دون ارتداء الكمامة مع ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية.

7_ لن يسمح بدخول الهواتف المحمولة والسماعات وأجهزة الاتصالات حتى لو كانت مغلقة وعلى جميع الممتحنين.

8_ تسليم كافة متعلقاتهم بحجر الأمانات قبل دخول القاعات.

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