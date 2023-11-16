الخميس 16 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف بالهيئة العامة للنقل النهري

موقع بوابة الوظائف
موقع بوابة الوظائف الحكومية،فيتو

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بإتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف بالهيئة العامة للنقل النهري، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي 
https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx

 

مركز تقييم القدرات والمسابقات 

ومن المقرر أن يخوض المتقدمون الذين تم قبول تظلمهم الامتحان الإلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز يوم الإثنين المقبل.

خطوات الاستعلام عن النتيجة

وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة الاختبار الإلكتروني يرجى اتباع ما يلي:

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1_الدخول على موقع  بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على الرابط هنا

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

3_ تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها  للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

4_يتم الدخول على وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها بعد إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

محاور الاختبارات الإلكترونية 


وخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية

 

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