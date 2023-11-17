بايدن يؤكد لأمير قطر ضرورة الإفراج عن جميع الرهائن في غزة

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الحاجة الملحّة للإفراج عن "كل الرهائن" الذين احتجزتهم حركة حماس في هجومها على إسرائيل، الشهر الماضي، وفق ما أعلن البيت الأبيض الجمعة.

وأوضحت الرئاسة الأمريكية، في بيان، أن بايدن والشيخ تميم بحثا، خلال اتصال هاتفي، "الحاجة الملحّة لإطلاق سراح كل الرهائن الذين تحتجزهم حماس من دون أي تأخير".

كما بحث المسؤولان موافقة إسرائيل على السماح بدخول شاحنتي وقود يوميًا إلى قطاع غزة بناء على طلب أمريكي، وتطرقا إلى "الجهود المبذولة لزيادة تدفق المساعدة الإنسانية الماسّة إلى غزة، وقرار إسرائيل استئناف شحنات الوقود للمساعدات المنقذة للحياة"

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وكان بايدن أبدى، الأربعاء الماضي، "تفاؤلًا معتدلًا" بإمكان توصّل إسرائيل وحماس لاتفاق حول إطلاق سراح قسم من الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في غزة.

وتقود قطر وساطة بين إسرائيل وحماس في ملف الرهائن الذين اختطفتهم الحركة من جنوب الدولة العبرية، واقتادتهم معها إلى قطاع غزة خلال هجومها المباغت في السابع من أكتوبر، الذي أشعل فتيل الحرب الحالية بين الطرفين.

وأدى هجوم حماس إلى مقتل نحو 1200 شخص معظمهم من المدنيين، وقضوا بغالبيتهم في اليوم الأول من الهجوم، بحسب السلطات الإسرائيلية التي تؤكد كذلك أن نحو 240 شخصًا تعرضوا للاختطاف.

وتشنّ إسرائيل حملة قصف جوي ومدفعي مكثف على القطاع المحاصر، وبدأت بتنفيذ عمليات برية اعتبارا من 27 أكتوبر.

وأعلنت حكومة حماس، الجمعة، أن حصيلة القصف بلغت 12 ألف قتيل، بينهم خمسة آلاف طفل.