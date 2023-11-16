أحمد حلمي يكشف رد فعل صادما لـ منى زكي على ترشيحه لفيلم عسل أسود

قال الفنان أحمد حلمي، إن الفنان العالمي الراحل عمر الشريف كان الترشيح الأول للدور الذي قام بتقديمه في فيلم عسل أسود، مشيرا إلى أنه اقترح تغيير الفكرة بأن يكون بطل الحكاية قادما من أمريكا لمصر.

وأكد حلمي أن زوجته منى زكي قالت له إن دوره في عسل أسود لا يلائم شخصيته بداية من الشكل واللغة، ويجب عليه أن يفكر بالطريقة الأمريكية وهذا يتنافى معه.

وقال حلمي: ارتبطت بـ عسل أسود علشان أنا كنت عايش برة، وآسف على الإزعاج مرتبط بمشاعري تجاه والدي ووقت وفاته لم استوعب، والتمثيل يكون صادق ونابع من الداخل إذا كان مرتبط بالتجربة الشخصية".

أحمد حلمي

وجاءت تصريحات حلمي في أول ظهور إعلامي له منذ فترة طويلة، حيث حل ضيفًا على حلقتي الأسبوع الحالي من برنامج "سولد أوت كامل العدد" الذي يقدمه الإعلامي الكبير محمود سعد يومي الخميس والجمعة الساعة 9 مساء على قناة "CBC".

Advertisements

وخلال الحلقة، كشف أحمد حلمي الكثير من الأسرار عن حياته الشخصية والمهنية لأول مرة، منها كواليس تقديمه برنامج "لعب عيال" وتفاصيل أول إجتماع جمعه بالإعلامية الكبيرة سناء منصور، كما تحدث أيضًا عن علاقته بأولاده والحلم الذي يسعى لتحقيقه منذ زواجه بالنجمة منى زكي.

كما تحدث أحمد حلمي خلال الحوار عن سبب ابتعاده عن الدراما التليفزيونية، ويعلن لأول مرة عن تقديمه لجزء جديد من فيلم "كده رضا" كما يكشف أيضًا عن أقرب 3 أفلام لقلبه، وقصة ترشح النجم الكبير عمر الشريف لمشاركته في بطولة فيلم "عسل أسود.