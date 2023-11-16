تأجيل حفل ليلة الدموع بموسم الرياض بشكل مفاجئ قبل إقامته بساعات

قررت الشركة المنظمة لحفل ليلة الدموع بموسم الرياض في السعودية، الذي كان من المقرر إقامته مساء اليوم الخميس، تأجيله إلى غد الجمعة 17 نوفمبر نظرًا للأحوال الجوية.

تأجيل حفل ليلة الدموع

وقالت الشركة المنظمة إنه تم تأجيل حفل ليلة الدموع إلى مساء غد الجمعة، نظرا لظروف الأحوال الجوية والأمطار.

القنوات الناقلة لحفل ليلة الدموع

ويعرض حفل ليلة الدموع مباشر علي شاشة Mbc مصر ومنصة شاهد، ومنصة wbk.

نجوم حفل ليلة الدموع

ويضم حفل ليلة الدموع كلا من: الفنان تامر عاشور، ورامي جمال، ورامي صبري، والمطرب آدم.

أسعار تذاكر حفل ليلة الدموع

وطرحت الشركة المنظمة لحفل ليلة الدموع الذي من المقرر عرضه يوم 16 نوفمبر الجاري.

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وجاءت أسعار التذاكر كالآتي: "الفئة الفاخرة 1850 ريالا سعوديا، فئة كبار الشخصيات 1450 ريالا سعوديا، فئة الغرفة الفاخرة 1800 ريال سعودي، والفئة الرابعة سعرها 650 ريالا سعوديا، والفئة الخامسة سعرها 390 ريالا سعوديا، والفئة السادسة والأخيرة 250 ريالا سعوديا.

ويشارك المطرب رامي صبري للمرة الأولى بحفل ليلة الدموع على عكس آدم وتامر عاشور اللذين شاركوا في الليلة الأولى التي أقيمت الخميس 24 أغسطس الماضي على المسرح ذاته.

من المقرر أن يقدم رامي صبري عددًا من أجمل أغنيات ذات الحس الدرامي والتي من أبرزها؛هيوحشني الكلام وياك، يمكن خير، مسألتنيش، مش فارق، غمضت عيني، و فاكر نفسك هدية.

وسيحتفي المطرب رامي صبري مع جمهور حفل ليلة الدموع 2 بتخطي أغنيته “يمكن خير” حاجز الــ 200 مليون مشاهدة عبر المنصات والمتاجر الموسيقية.