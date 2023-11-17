الجمعة 17 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مصر للطيران تنقل ثلاثة منتخبات دولية للمشاركة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

سيرت مصرللطيران ثلاث رحلات خاصة لنقل كل من المنتخب المصري ومنتخب أستراليا ومنتخب الكونغو الديمقراطية للمشاركة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

 

مصر للطيران تنقل ثلاثة منتخبات دولية للمشاركة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026

هذا وأقلعت الرحلة الخاصة رقم MS3988 بطراز بوينج B787-900 Dreamliner متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار ميلبورن بأستراليا لنقل بعثة المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم في رحلة تستغرق نحو 16 ساعة متجهة مباشرة إلي مطار الكويت الدولي للمشاركة في  تصفيات كأس أسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

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كما سيرت مصر للطيران الرحلة الخاصة رقم MS3085 بطراز بوينج B737-800 من مطار كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية لنقل بعثة المنتخب الكونغولي عبر مطار القاهرة إلى مطار بنغازي لملاقاة منتخب السودان في المباراة المقامة بدولة ليبيا ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

مصر للطيران 

وفي ذات السياق تنقل مصر للطيران اليوم بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم علي متن الرحلة الخاصة رقم MS3914 بأحدث طائراتها من طراز إيرباص A320neo من مطار القاهرة الدولي إلي مطار روبرتس بدولة ليبيريا للقاء منتخب سيراليون في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.


هذا وقد تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتشغيل هذه الرحلات بما يتناسب مع جداول المباريات وتوفير كافة سبل الراحة ومتطلبات المنتخبات مما يعكس ثقة اتحادات الكرة والأجهزة الفنية والإدارية في هذه الدول في اختيار مصر للطيران ناقلًا لمنتخباتها الوطنية المشاركة في المحافل والبطولات الدولية.

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