الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي للسلامة

مصر للطيران للتدريب
مصر للطيران للتدريب تجدد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي، فيتو

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في تجديد إعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران "إيازا" لجهاز الطيران التمثيلي: A320 (neo /ceo).

وأشاد وفد الوكالة الأوروبية بكفاءة جهاز الطيران التمثيلي وما يتم عليه من أعمال صيانة وتحديث وكذلك مراجعات الجودة ليظل الجهاز متوافقا مع أحدث التشريعات المحلية والدولية.

كما أثنى وفد الوكالة على ما تلقاه من دعم وتوفير لكل متطلبات تيسير عملية التفتيش.

الجدير بالذكر أن الجهاز يوفر التدريب للسادة الطيارين على أحدث الطرازات العاملة بأسطول شركة مصر للطيران للخطوط.

Advertisements

وأشاد الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب بالجهد المبذول من السادة مهندسي الإدارة العامة للجودة والإدارة العامة للطيران التمثيلي.

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر للطيران وRolls- Royce لصيانة 20 محرك ترينت

أعلنت مصر للطيران عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Rolls-Royce لتقديم خدمة الرعاية الشاملة للمحركات والتي تتضمن صيانة 20 محرك ترينت XWB-84 المشغل لأسطول الطائرات التى تعاقدت عليها الشركة مؤخرًا من طراز إيرباص A350-900، وتمكن الاتفاقية شركة مصر للطيران من التنبؤ وحصر تكلفة خدمات وصيانة الأسطول.

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر للطيران وRolls- Royce لصيانة 20 محرك ترينت

تم تصميم خدمة الرعاية الشاملة للمحركات لضمان استمرارية التشغيل للعملاء من خلال إحالة المخاطر المتعلقة بوقت وتكلفة صيانة المحركات إلى شركة Rolls- Royce، كما يتم دعم تقديم هذه الخدمة الرائدة في الصناعة بالبيانات التي يتم تقديمها من خلال نظام "متابعة حالة المحركات" المتطور من Rolls- Royce، مما يساعد على منح العملاء انتظام أعلى للتشغيل وكفاءة وثقة أكبر.

وأعرب إيوان ماكدونالد، مدير خدمة العملاء في Rolls- Royce عن سعادته بالتوقيع على اتفاقية الرعاية الشاملة  للمحركات الثانية هذا العام مع مصر للطيران، معلقًا: “مصر للطيران عميل تجمعنا به علاقة منذ أكثر من 20 عامًا، والاتفاقية الجديدة تمكننا من تحقيق واحدة من التزاماتنا الرئيسية، وهي تحقيق أقصى قدر من إتاحة المحركات للتشغيل بصفة مستمرة”.

ومن جانبه، أكد المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة تتطلع إلى مواصلة التعاون مع Rolls- Royce لدعم أسطولها الجوى من طراز A350-900، لما لديها من خبرة كبيرة فى هذا المجال كما تسعى مصر للطيران إلى توطيد الشراكة بين الجانبين.

وأظهرت محركات ترينت XWB المتنوعة والموثوقة أنها فعّالة بنفس القدر في تشغيل الرحلات الجوية القصيرة أو الطويلة، مما يجعلها الحل المثالي لشركات الطيران للركاب والشحن بشبكة متنوعة، وباعتبارها أكثر محركات الطيران كفاءة في العالم.

ستساعد محركات  ترينت XWB أيضًا في تتبع رحلة الاستدامة في مصر للطيران، بالإضافة إلى أنها تستهلك كمية أقل من الوقود، وتوفر مستويات رائدة في الأداء وخفض الضوضاء بفضل ميزة استهلاك الوقود بنسبة 15% أقل من الجيل الأول من محركات ترينت، كما تم اعتمادها للعمل على مزيج من وقود الطيران المستدام  بنسبة 50%، هذا وقد ثبت أنه متوافق مع وقود الطيران المستدام بنسبة 100% في المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصر للطيران أكاديمية مصر للطيران للتدريب وكالة الإتحاد الأوروبي لسلامة الطيران إيازا وزارة الطيران المدني

مواد متعلقة

مستشفى مصر للطيران يحصل على اعتماد التميز في السياحة العلاجية

مصر للطيران أول شركة في إفريقيا تستخدم نظام Astrova على طائراتها الجديدة A350-900

مصر للطيران توقع اتفاقية خدمة مع Safran Nacelles لصيانة عواكس دفع المحركات A330ceo

تعاون جديد بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب وبرنامج الأغذية العالمي WFP

الأكثر قراءة

إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه

تعرف على عقوبة اتحاد الكرة وفيتوريا ضد الثلاثي المستبعد من المنتخب

تعرف على نصيب الفرد من السكر في مبادرة خفض الأسعار

الخطيب يطلب تحقيقا عاجلا عن أزمة استبعاد ثنائي الأهلي من معسكر المنتخب

روي رانا يعتذر عن عدم الاستمرار في قيادة منتخب مصر لكرة السلة

4 جنيهات تراجعًا في أسعار البيض وارتفاع الفراخ البيضاء بالأسواق

تعرف على موعد عرض مسلسل بطن الحوت

هل استبعد أحمد مكي بيومي فؤاد من الكبير 8 بسبب محمد سلام؟

Advertisements

منوعات

المزيد

برج جاريسيندا في بولونيا، أشهر معالم إيطاليا مهدد بالانهيار

تعرف على أنواع مكن الخياطة وأسعارها (فيديو وصور)

الحمص والمقلوبة والمفتول تدخل الحرب، الاحتلال الإسرائيلي يستولى على الأكلات الفلسطينية

عودة خطر الحصبة بسبب كورونا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 17-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 17-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 17-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفيل في المنام وعلاقته بالرزق الكثير والحظ السعيد

ما حكم قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة قبل الخطبة؟ الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح حكم استعمال الدبوس المشبك والمكبس في ملابس الإحرام للرجال في الحج والعمرة

المزيد
الجريدة الرسمية