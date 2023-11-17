أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي للسلامة

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في تجديد إعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران "إيازا" لجهاز الطيران التمثيلي: A320 (neo /ceo).

وأشاد وفد الوكالة الأوروبية بكفاءة جهاز الطيران التمثيلي وما يتم عليه من أعمال صيانة وتحديث وكذلك مراجعات الجودة ليظل الجهاز متوافقا مع أحدث التشريعات المحلية والدولية.

كما أثنى وفد الوكالة على ما تلقاه من دعم وتوفير لكل متطلبات تيسير عملية التفتيش.

الجدير بالذكر أن الجهاز يوفر التدريب للسادة الطيارين على أحدث الطرازات العاملة بأسطول شركة مصر للطيران للخطوط.

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وأشاد الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب بالجهد المبذول من السادة مهندسي الإدارة العامة للجودة والإدارة العامة للطيران التمثيلي.

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر للطيران وRolls- Royce لصيانة 20 محرك ترينت

أعلنت مصر للطيران عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Rolls-Royce لتقديم خدمة الرعاية الشاملة للمحركات والتي تتضمن صيانة 20 محرك ترينت XWB-84 المشغل لأسطول الطائرات التى تعاقدت عليها الشركة مؤخرًا من طراز إيرباص A350-900، وتمكن الاتفاقية شركة مصر للطيران من التنبؤ وحصر تكلفة خدمات وصيانة الأسطول.

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر للطيران وRolls- Royce لصيانة 20 محرك ترينت

تم تصميم خدمة الرعاية الشاملة للمحركات لضمان استمرارية التشغيل للعملاء من خلال إحالة المخاطر المتعلقة بوقت وتكلفة صيانة المحركات إلى شركة Rolls- Royce، كما يتم دعم تقديم هذه الخدمة الرائدة في الصناعة بالبيانات التي يتم تقديمها من خلال نظام "متابعة حالة المحركات" المتطور من Rolls- Royce، مما يساعد على منح العملاء انتظام أعلى للتشغيل وكفاءة وثقة أكبر.

وأعرب إيوان ماكدونالد، مدير خدمة العملاء في Rolls- Royce عن سعادته بالتوقيع على اتفاقية الرعاية الشاملة للمحركات الثانية هذا العام مع مصر للطيران، معلقًا: “مصر للطيران عميل تجمعنا به علاقة منذ أكثر من 20 عامًا، والاتفاقية الجديدة تمكننا من تحقيق واحدة من التزاماتنا الرئيسية، وهي تحقيق أقصى قدر من إتاحة المحركات للتشغيل بصفة مستمرة”.

ومن جانبه، أكد المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة تتطلع إلى مواصلة التعاون مع Rolls- Royce لدعم أسطولها الجوى من طراز A350-900، لما لديها من خبرة كبيرة فى هذا المجال كما تسعى مصر للطيران إلى توطيد الشراكة بين الجانبين.

وأظهرت محركات ترينت XWB المتنوعة والموثوقة أنها فعّالة بنفس القدر في تشغيل الرحلات الجوية القصيرة أو الطويلة، مما يجعلها الحل المثالي لشركات الطيران للركاب والشحن بشبكة متنوعة، وباعتبارها أكثر محركات الطيران كفاءة في العالم.

ستساعد محركات ترينت XWB أيضًا في تتبع رحلة الاستدامة في مصر للطيران، بالإضافة إلى أنها تستهلك كمية أقل من الوقود، وتوفر مستويات رائدة في الأداء وخفض الضوضاء بفضل ميزة استهلاك الوقود بنسبة 15% أقل من الجيل الأول من محركات ترينت، كما تم اعتمادها للعمل على مزيج من وقود الطيران المستدام بنسبة 50%، هذا وقد ثبت أنه متوافق مع وقود الطيران المستدام بنسبة 100% في المستقبل.