العاملون برياضة الأقصر يشاركون فى سلسلة لقاءات "اعرف حقوقك وواجباتك"

شارك العاملون بالشباب والرياضة بالأقصر فى النسخة الخامسة من سلسلة لقاءات "اعرف حقوقك وواجباتك" في المدينة الشبابية بمحافظة الأقصر، والتي تنفذها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون والتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والأستاذ صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

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يشارك في هذه الفعاليات 220 من العاملين بمديريات الشباب والرياضة والهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظات المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، البحر الأحمر، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان.

وتهدف السلسلة إلى توعية العاملين في هذا المجال حول حقوقهم وواجباتهم، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في أداء مهامهم.

وقال صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر إن هذا الحدث يشكل فرصة قيمة لتعزيز التواصل والتعاون بين مديريات الشباب والرياضة والهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية في محافظات مختلفة، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية.

وتوقع مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر أن تكون النتائج والتوصيات التي ستنتج عن هذه الفعاليات ذات أهمية كبيرة في تعزيز جهود مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الشباب والرياضة في مصر.

وتستمر الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الشباب والرياضة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في بذل الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في مجال الشباب والرياضة، وتحقيق رؤية مصر 2030 في بناء مجتمع عادل ومستدام.

يشار إلى أنه تم تكريم السادة العاملين بالشباب والرياضة في ختام فعاليات الملتقى وتوزيع شهادات اجتياز الدورة التدريبية وكذلك تكريم أعضاء مشروع YlY القائمين على تنظيم الملتقى.

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