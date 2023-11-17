الجمعة 17 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

عصام السقا يشارك في مظاهرات دعم القضية الفلسطينية بإيطاليا (صور)

عصام السقا،فيتو
عصام السقا،فيتو

حرص الفنان عصام السقا،علي المشاركة في المظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية بإيطاليا، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين خلال الفترة الحالية، بسبب معاناة الشعب الفلسطيني من قصف مستمر وانتهاكات من قبل الجيش الصهيوني.

عصام السقا يشارك في مظاهرات دعم القضية الفلسطينية في إيطاليا 

ونشر عصام السقا، مجموعة صور وفيديوهات من خلال خاصية “الأستوري” عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر “السقا” في الصور والفيديوهات التي نشرها  أثناء مشاركته في المظاهرات الداعمة للقضية الفلسطنية وهو مماسكا علم فلسطين.

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ومن ناحية أخري، أطلق الممثل عصام السقا مبادرة تغيير الصورة الشخصية لصورة علم فلسطين، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني، بعد واقعة قصف المستشفي المعمداني من قبل الجيش الإسرائيلي، والذي نتج عنه استشهاد 500 شهيد معظمهم نساء وأطفال.

وقام الفنان عصام السقا بتغيير صورته الشخصية علي موقع “فيس بوك”  بصورة علم فلسطين، وعلق قائلا:"مبادرة تغيير صورة البروفايل لـ علم فلسطين أقل تعبير عن ان القضية قضية الكل". 

ومن ناحية أخري، شارك عصام السقا في بطولة مسلسل جعفر العمدة والذي يقوم ببطولته محمد رمضان وعرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبير.

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عصام السقا الفنان عصام السقا الممثل عصام السقا القضية الفلسطنية

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