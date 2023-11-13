تعرف على السيرة الذاتية لـ ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني الجديد

عين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الإثنين، ديفيد كاميرون رئيس الوزراء الأسبق، وزيرا للخارجية.

وجاء تعيين كاميرون في منصب وزير الخارجية، فى إطار تعديل وزاري تم الإعلان عنه اليوم فى بريطانية، تضمن تعيين جيمس كليفرلي فى منصب وزير الداخلية خلفا لـ “سويلا بريفرمان” التى تمت إقالتها على خلفية انتقادها لتعامل الشرطة مع مظاهرات داعمة للفلسطينيين المحاصرين فى قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

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وفيما يلي أبرز المعلومات عن ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني الجديد خلفا سويلا برافرمان

-ولد ديفيد وليام دونالد كاميرون في نيوبيري بلندن عام 1966.

-درس الفلسفة والسياسة والاقتصاد في جامعة أكسفورد، وتخرج عام 1988 بمرتبة الشرف الأولى.

-بدأ كاميرون عمله السياسي عام 1988 كباحث في وحدة دراسات حزب المحافظين.

-ترشح كاميرون أول مرة لعضوية البرلمان في عام 1997 وذلك عن دائرة ستافورد لكنه خسر في الانتخابات، لكنه عاد وترشح بعام 2001 عن دائرة ويتني، واستطاع تحقيق الفوز.

-ارتفع بسرعة ليصبح رئيسا لتنسيق السياسات لحزب المحافظين خلال الحملة الانتخابية لعام 2005.

-انتخب قبل نهاية عام 2005 رئيسا للحزب، واستطاع أن يحقق الفوز بالانتخابات عام 2010، ويتولى رئاسة الحكومة، ليصبح بذلك أصغر رئيس وزراء في بريطانيا منذ نحو 200 عام.

-في 2023 عينة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزيرا للخارجية بعد أن كان رئيسًا أسبق للحكومة البريطانية.