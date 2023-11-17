الجمعة 17 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

حسن الرداد يحقق 335 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس الخميس

حسن الرداد، فيتو
حسن الرداد، فيتو

حقق حسن الرداد إيرادات مرتفعة في ثاني أيام عرض فيلمه الجديد “بلوموندو”، والذي انطلق عرضه في السينمات  الأربعاء الماضي.

إيرادات فيلم بلوموندو

وحقق فيلم بلوموندو إيرادات 335 ألف جنيه في شباك التذاكر في صالات العرض أمس الخميس.

 

فيلم بلوموندو 

ويأتي فيلم "بلموندو" إنتاج رويال صن للإنتاج والتوزيع الفني، وبطولة حسن الرداد، والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

 

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتوالى الأحداث.

 

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في سياق آخر، يستعد كل من الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم لعرض مسرحيتهما الجديدة “التليفزيون” المقرر عرضها في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك على مسرح محمد العلي  يوم 20 نوفمبر. 

 

أسعار تذاكر مسرحية حسن الرداد وإيمي سمير غانم 

وكشفت الشركة المنظمة لمسرحية حسن الرداد وإيمي سمير غانم “التليفزيون” عن أسعار التذاكر وجاءت كالآتي:

الفئة الأولى سعرها 1,350 ريالا سعوديا 

الفئة الثانية 1,080 ريالا سعوديا

الفئة الثالثة 900 ريال سعودي 

الفئة الرابعة والأخيرة 760 ريالا سعوديا.

 

فيلم تحت تهديد السلاح

وكانت آخر الأعمال السينمائية التي طرحها الفنان حسن الرداد هو فيلم تحت تهديد السلاح، والتي تدور قصته حول رجل أعمال يدعى خالد، يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره سنا، من أجل الحفاظ على أولاده وبعدها يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري أثناء زفافه يفقده الوعي، ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات وتتابع الأحداث.

 

ويشارك في العمل مجموعة من أبرز الفنانين بجانب الفنان حسن الرداد بطل العمل، منهم: مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

 

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