اتحاد المقاولين يطالب بتفعيل منظومة الرخصة المهنية

أكد هشام يسري الأمين العام لاتحاد مقاولي التشييد والبناء على ضرورة إلزام شركات المقاولات بتدريب العمالة لديها، لافتا إلى أن التدريب يحتاج لمنظومة متكاملة تضم المدرب والمدربين وتوفير كافة المحاور اللازمة لنجاح منظومة التدريب وحزمة تدريبية متكاملة.

وشدد على ضرورة تفعيل منظومة الرخصة المهنية حيث تكون هناك رخصة مهنية لاى عامل بالقطاع، وتفعيل آليات التعاون والتنسيق على تحقيق الهدف من تطوير مهارات العاملين بقطاع التشييد والبناء لإعدادهم لسوق العمل في الداخل والخارج.

تجول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنطقة الأبراج الشاطئية، والكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة تقدم الأعمال، ورافقه المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، والمحاسب وائل شعبان، مساعدو نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز المدينة.





وجدد الدكتور عاصم الجزار، تأكيده على مواصلة الجهود المبذولة لضغط معدلات التنفيذ، وزيادة أعداد العمالة والمعدات، والعمل على مدار الساعة، والمتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز، وعدم السماح بأى تأخير، والالتزام بأعلى معايير الجودة فى تنفيذ مختلف المشروعات.





وتفقد وزير الإسكان ومرافقوه، أعمال التشطيبات بأبراج المنطقة الشاطئية، والتى تضم 15 برجا يجرى الانتهاء من تنفيذ أعمال تشطيب الواجهات بها، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، كما يجرى بالمنطقة الشاطئية تنفيذ 8 أبراج أخرى، بدء العمل فى التشطيبات الداخلية والخارجية لبعض منها، بجانب الممشى المطل على البحيرة الواقعة أمام أبراج المنطقة الشاطئية، إضافة إلى المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، وتم تشغيلها من العام الماضي.





كما تفقد الوزير ومرافقوه، مشروع الكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، والذى يتم تنفيذه على مساحة 707 أفدنة، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، بإجمالي 618 فيلا، و552 شاليه، و364 عمارة، بإجمالى 8,691 وحدة، حيث تفقد أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدات والفلل والشاليهات.



عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، للاطمئنان على معدلات إنجاز المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

Advertisements



واستمع الدكتور عاصم الجزار، إلى شرح تفصيلي من المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز المدينة، عن الموقف التنفيذى الخاص بكل مشروع، وأعداد العمالة والمعدات بالمواقع، مشددا على مواصلة الجهود المبذولة لضغط المعدلات الزمنية لتنفيذ المشروعات، وزيادة أعداد العمالة والمعدات بمختلف المواقع، والعمل على مدار الساعة، والمتابعة الدورية الحثيثة لمراحل تنفيذ مختلف المشروعات بشكل يومى.



وأكد وزير الإسكان أن مشروعات مدينة العلمين الجديدة "إحدى مدن الجيل الرابع"، من أهم المشروعات الجارى تنفيذها حاليًا، نظرًا للموقع المتميز للمدينة فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصدًا للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التى تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها، وتضم مختلف أنماط المشروعات، ومنها، أبراج المنطقة الشاطئية، والكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، والحى اللاتينى، ومشروع "سكن مصر" والمدينة التراثية، وغيرها.

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضى بالمدن الجديدة.

وتطرح الهيئة بمدينة السويس الجديدة ارض تجاري اداري بمساحة 720 مترا بسعر 4 آلاف جنيه، أرض مخازن بمساحة 3000 متر بسعر 1.7 آلاف جنيه.

قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن حصيلة بيع الأراضي بالدولار بلغت 4 مليارات دولار، ومنها مليار دولار خلال آخر شهرين.