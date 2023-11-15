الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

مصادر: إقالة رئيس وحدة محلية بعد واقعة مصرع طالب في حملة إزالة بطوخ

تطورات إزالة سور
تطورات إزالة سور ووفاة طالب بالقليوبية، فيتو

أكدت مصادر بمحافظة القليوبية إقالة سكرتير وحدة محلية وإحالة بعض الموظفين للتحقيق على خلفية إزالة سور مخالف سقط علي طالب كان نائما بجواره فأدي إلى مصرعه في الحال.  

إزالة 722 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالقليوبية

إزالة 33 حالة تعدى على أراضي زراعية وبناء مخالف في سوهاج

وأضاف المصدر أن الحملة خرجت دون خط سير ودون استكمال الإجراءات.

 

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا بمصرع شاب بقرية كفر عابد التابعة للوحدة المحلية بكفر منصور بالوحدة المحلية بطوخ محافظة القليوبية، انتقل رجال المباحث وتبين مصرع طالب 15 عامًا سقط عليه سور أثناء تنفيذ حملة إزالة أثناء نومه بجوار السور وسط عليه  ولقي مصرعه في الحال وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.  

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وتابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، بحضور عدد من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بمدينة بنها بهدف وقف التعديات وتحقيق الردع العام وتأكيد هيبة الدولة، حيث تمكنت الحملة من إزالة  سقف الدور السادس والسابع والثامن العلوي بمساحة (١٠٠٠م2) بشارع الأميرة فوزية خلف ديوان عام المحافظة بمنطقة الفلل، بحضور اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والأستاذ محمد مرعي رئيس مدينة بنها وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.


وقد تنوعت الإزالات اليوم بمدينة بنها، حيث تم إزالة سقف ودور أول علوي بمنطقة منشية النور بمركز بنها، كما اشتملت الجولة على متابعة إزالة الطابق الـ11 و12 على مساحة 107م2 بشارع مصرف الحصة بطوخ.
وقد أكد المحافظ أن الحملات تمكنت اعتبارا من 31 أكتوبر وحتى اليوم الخميس من  إزالة عدد (483) حالة على مساحة ( 26 فدانا و17 قراريط و15 سهما) أراضي زراعية، وعدد (61 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة (7495م٢) مخالفات بناء بإجمالي 543 حالة (زراعة/مباني) وتم تحرير 224 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.
مؤكدا على استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فورًا، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية.
وقد شدد المحافظ على إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات، وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد مشيرا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من كافة الجهات المعنية لكي يتسنى إزالة كافة التعديات، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

 

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الوحدة المحلية بطوخ رئيس مدينة بنها عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان مدير أمن القليوبية محمد مرعي رئيس مدينة بنها

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