الجمعة 17 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مصر للطيران للصيانة توقع مذكرة تفاهم مع سند الإماراتية لتطوير خدمات عمرة المحركات

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

شهد اليوم الرابع لمعرض دبي للطيران 2023، والذي تشارك فيه مصر للطيران بجناح متميز، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وشركة سند، إحدى شركات مبادلة الإماراتية، تهدف إلى تعزيز خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمجموعة متنوعة من محركات ووحدات الطائرات في مقر شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بالقاهرة، كما يمتد تأثير التعاون ليشمل السوق الأفريقية ذات النمو المطرد.

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مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية توقع مذكرة تفاهم مع سند الإماراتية لتطوير خدمات صيانة وعمرة المحركات

قام بتوقيع الإتفاقية المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران عن الجانب المصري وعن الجانب الإماراتي منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند.

مصر للطيران 

وصرح المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تنتهج سياسة توسيع نطاق الأنشطة المختلفة في إطار السياسة العامة للدولة المصرية نحو النهوض بالأنشطة الإقتصادية المتنوعة وهي سياسة واضحة في توجيهات وزير الطيران المدني  الطيار محمد عباس حلمي التي تحفز علي استغلال الإمكانيات الاستغلال الأمثل لرفع العائد المادي، وكسب ثقة العملاء، والتوسع في نطاق أفريقيا والشرق الأوسط بما يتوافق مع جهود الدولة في دعم الدول الشقيقة، وتحقيق التعاون المتكامل مع شركائنا في المنطقة، مضيفًا: "نحن سعداء بالتعاون المستمر مع شريك كبير مثل سند لتعزيز قدراتنا المشتركة وتحقيق نجاحات على مستوى قارة أفريقيا من خلال تقديم خدمات صيانة المحركات بالقاهرة، وهذه الشراكة لا تتمحور فقط حول تحقيق تقدم في مستوى الخدمة المقدمة ولكن أيضا تعد رمزا للعلاقات الثنائية القوية التي تحظى باهتمام كلا البلدين. وترتكز هذه العلاقات على رؤية مشتركة، مما يعزز شراكة اقتصادية استراتيجية متنوعة ومستدامة تنمو باستمرار".

ومن جانبه قال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند أن هذه الخطوة الاستراتيجية تتفق مع استراتيجيتنا الشاملة لتوسيع حضورنا العالمي، مضيفًا "إن خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لدينا بالشراكة مع شركة مصر للطيران تعزز خبراتنا المشتركة لتوسيع خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا المتنامية من خلال دمج التميز الهندسي في سند وقدراتها في تصنيع المعدات الأصلية وخبراتها في السوق مع الكفاءة الفنية لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والبنية التحتية الحديثة لمجمع صيانة وإصلاح وعمرة المحركات والقدرات الواسعة التي تتمتع بها". مؤكدًا أن سند على استعداد لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح لعملائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، وتتطلع للشروع في هذه الشراكة الناجحة، والتي سوف تلعب دورا محوريا في تشكيل مستقبل خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات.

وعقّب المهندس وليد الخفيف، رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية: "في الوقت الذي نبدأ فيه تعاونًا كبيرًا مع سند، فإننا نعزز التزامنا بتقديم خدمات صيانة وإصلاح محركات استثنائية، وبالتالي إحداث تأثير إيجابي على هذه الخدمات بالمنطقة والعملاء الذين نخدمهم، ومن خلال العمل عن كثب مع سند، نتوقع أن نستغل خبراتنا وقدراتنا التقنية المشتركة لتوفير فرص النمو المتبادل وتوسيع قاعدة عملائنا في مصر وخارجها". وأعرب الخفيف عن حماسه لإنشاء مركز متميز في صيانة وإصلاح وعمرة المحركات في القاهرة، قائلًا: "نحن ملتزمون تماما بالتعاون مع سند لتحقيق تطور هائل في قطاع الطيران في أفريقيا". مؤكدًا أن هذا التعاون لا يتيح فرص النمو المتبادل فحسب، بل يجعلنا أقرب إلى عملائنا جغرافيًا ولوجستيًا.

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