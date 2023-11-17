نائبان عن وزير الأوقاف.. رئيس القطاع الديني وأمين الشئون الإسلامية يفتتحان مسجدان ببني سويف

أناب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كلًّا من: الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني في افتتاح مسجد عبد الفتاح يوسف الكبير بقرية صفط راشين ببا، حيث حضر الافتتاح مدحت صلاح رئيس مركز ببا نائبًا عن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور عبد الرحمن نصر نصار مديرية أوقاف بني سويف، والشيخ نجم الدين طلبة مدير إدارة أوقاف ببا، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة

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المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وكذلك الدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في افتتاح مسجد الهدى بقرية كفر بني علي بسمسطا بمحافظة بني سويف، بحضور نشأت معبد رئيس مركز ومدينة سمسطا نائبًا عن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والشيخ مصطفى رمضان مدير إدارة سمسطا، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة.



وخلال افتتاح المسجدين وجه كل من الدكتور هشام عبد العزيز علي والدكتور محمد عزت محمد التهنئة لأهالي قرية كفر راشين ببا وقرية كفر بني علي بسمسطا على افتتاح هذين المسجدين، والذي يأتي افتتاحهما في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

المساجد التي تم افتتاحها من وزارة الأوقاف

حيث تم افتتاح ( 15 ) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 17 / 11 / 2023م، منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023م حتى تاريخه ( 326 ) مسجدًا منها ( 251 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 75 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 17/ 11/ 2023 م عدد (11348) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(317) مليون جنيه.