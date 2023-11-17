الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

نائبان عن وزير الأوقاف.. رئيس القطاع الديني وأمين الشئون الإسلامية يفتتحان مسجدان ببني سويف

افتتاح مسجد عبد الفتاح
افتتاح مسجد عبد الفتاح يوسف الكبير، فيتو

أناب الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كلًّا من: الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني في افتتاح مسجد عبد الفتاح يوسف الكبير بقرية صفط راشين ببا، حيث حضر الافتتاح  مدحت صلاح رئيس مركز ببا نائبًا عن الدكتور  محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور  عبد الرحمن نصر نصار مديرية أوقاف بني سويف، والشيخ نجم الدين طلبة مدير إدارة أوقاف ببا، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة

Advertisements

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وكذلك الدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في افتتاح مسجد الهدى بقرية كفر بني علي بسمسطا بمحافظة بني سويف، بحضور  نشأت معبد رئيس مركز ومدينة سمسطا نائبًا عن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والشيخ مصطفى رمضان مدير إدارة سمسطا، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة.


وخلال افتتاح المسجدين وجه كل من الدكتور هشام عبد العزيز علي والدكتور محمد عزت محمد التهنئة لأهالي قرية كفر راشين ببا وقرية كفر بني علي بسمسطا على افتتاح هذين المسجدين، والذي يأتي افتتاحهما في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

المساجد التي تم افتتاحها من وزارة الأوقاف 

 حيث تم افتتاح ( 15 ) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 17 / 11 / 2023م، منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023م حتى تاريخه ( 326 ) مسجدًا منها ( 251 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 75 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 17/ 11/ 2023 م عدد (11348) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(317) مليون جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور هشام عبد العزيز الدكتور محمد مختار جمعة الشئون الإسلامية بني سويف رئيس القطاع الديني مختار جمعة وزير الأوقاف مديرية اوقاف بني سويف وزير الأوقاف

مواد متعلقة

وزير الأوقاف: لن يحترم الناس ديننا إلا إذا تفوقنا في أمور دنيانا

الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 15 مسجدًا اليوم الجمعة

الأكثر قراءة

إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه

من أصول عربية وتتحدث 9 لغات، سفيرة أمريكا الجديدة لدى القاهرة تقدم أوراق اعتمادها (صور)

مات خوفا من جيش الاحتلال، كتائب القسام تكشف تفاصيل وفاة أسير إسرائيلي في غزة

استشهاد وإصابة الآلاف.. 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة أطفال ونساء (إنفوجراف)

تصفيات كأس العالم، جزر القمر يهزم إفريقيا الوسطى برباعية

وعدته بسهرة حمراء، حبس ربة منزل و3 آخرين بتهمة استدراج شاب واحتجازه بأكتوبر

وزير إسرائيلي يكشف تفاصيل تزويد جنوب قطاع غزة بـ 60 ألف لتر وقود وحرمان الشمال

شاب فلسطيني: الشعب المصري عظيم ولا أحد يحبنا في العالم بقدرهم (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

عصام السقا يشارك في مظاهرات دعم القضية الفلسطينية بإيطاليا (صور)

من أصول عربية وتتحدث 9 لغات، سفيرة أمريكا الجديدة لدى القاهرة تقدم أوراق اعتمادها (صور)

اعتراضا على حملة التضليل الإعلامي ضد الفلسطينيين، صحفية أمريكية تستقيل من نيويورك تايمز

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 18-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

أهم 5 أنشطة اقتصادية تستحوذ على أكبر نسبة مشتغلين خلال الربع الثالث من 2023

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 17-11-2023

المزيد

انفوجراف

استشهاد وإصابة الآلاف.. 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة أطفال ونساء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: الشريعة لم تقف عاجزة عن مراعاة المستجدات وليست عقبة أمام أي تقدم

أحاديث نبوية عن المطر والرعد والبرق والبَرَدَ والريح يجهلها البعض

تفسير حلم الفيل في المنام وعلاقته بالرزق الكثير والحظ السعيد

المزيد
الجريدة الرسمية