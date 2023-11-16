إصابة شخصين بحادث انقلاب سيارة نقل محملة بسلع تموينية ببني سويف

أصيب شخصان بإصابات مختلفة، إثر إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بسلع تموينية عبارة عن "أرز وسكر" تابعة لأحد الأحزاب السياسية، بطريق بنى سويف الصحراوي الشرقي أعلى نفق سنور بإتجاه المنيا، اليوم الخميس، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهما إلى المستشفى.

بلاغ بانقلاب سيارة نقل محملة بسلع تموينية ببني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بسلع تموينية مدعمة عبارة عن "أرز وسكر" تابعة لأحد الأحزاب السياسية، أسفر عن إصابة شخصين بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم لهما.

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وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالي وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة بنى سويف، لتلقي العلاج اللازم لهما.

نقل المصابان لمستشفى جامعة بني سويف

واستقبلت مستشفى جامعة بنى سويف، المصابين، وهما: أحمد يحيي، 23 سنة، سائق السيارة، وبه اشتباه كسر بالحوض، ويوسف سمير، 23 سنة، وبه اشتباه كسر بالقدم اليسرى، مندوب لأحد الأحزاب، مقيمان بمدينة السلام، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهما ودرجة الإصابة التي تعرضا لها خلال الحادث.

نصائح تساعد في تفادي حوادث الطرق

إليكم بعض النصائح التي تساعد في تفادي حوادث الطرق:

الالتزام بالسرعة المحددة:

تجنب تجاوز الحد الأقصى للسرعة المسموح بها على الطرق. الالتزام بالسرعة يقلل من فرص وقوع حوادث.

التركيز وعدم الانشغال أثناء القيادة:

تجنب استخدام الهاتف المحمول أو التشغيل بأي أجهزة أخرى أثناء القيادة. الانشغال يمكن أن يؤدي إلى فقدان التركيز وحدوث حوادث.

متابعة قوانين السير:

احترام إشارات المرور وقوانين السير يساهم في سلامة الطريق ويقلل من احتمالية وقوع الحوادث.

صيانة السيارة:

تأكد من صلاحية الفرامل والإطارات وأنظمة الإنارة. الحفاظ على السيارة في حالة جيدة يزيد من سلامة القيادة.

تجنب القيادة تحت تأثير المواد الكحولية أو المخدرات:

القيادة تحت تأثير المواد الكحولية أو المخدرات تزيد من فرص وقوع حوادث. تجنب استهلاكها قبل القيادة.

استخدام حزام الأمان:

ارتداء حزام الأمان يقلل من إصابات الركاب في حال وقوع حادث، لذا يجب استخدامه في جميع الأوقات.

توخي الحذر في الأحوال الجوية السيئة:

تجنب القيادة في ظروف جوية سيئة إذا كان ذلك ممكنًا. وفي حالة الضرورة، توخي الحذر وقيادة بحذر.

مراقبة المسافة الآمنة:

الحفاظ على مسافة آمنة بين سيارتك والسيارات الأخرى يمنع الاصطدامات الخلفية ويتيح لك مزيدًا من الوقت للتفاعل.

تجنب القيادة عند الإعياء:

تجنب القيادة عند الإعياء أو التعب الشديد، حيث يمكن أن يؤدي الإرهاق إلى فقدان التركيز.

احترام الحقوق والواجبات:

الالتزام بحقوق وواجبات السائقين يسهم في خلق بيئة آمنة على الطرق.

تذكر دائما أن الالتزام بقوانين السير واتباع الإرشادات الأمنية يعزز سلامتك وسلامة الآخرين على الطرق.